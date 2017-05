Ubytování zdarma, svoboda pohybu. Švédsko nabízí svoji zemi na Airbnb

Turistům se ve Švédsku nabízí bohaté cestovatelské menu od vysokých hor přes hluboké a rozsáhlé lesy až po krásná souostroví. Aby Švédsko přitáhlo co nejvíce zájemců o turistiku, rozhodlo se ve spolupráci s webovou službou Airbnb nabízet ubytování na všech veřejných pozemcích. Zdarma.

„Tato neobvyklá spolupráce je možná díky švédskému právu zaručenému ústavou – tzv. „freedom to roam“ (svoboda pohybu). Toto právo umožňuje obyvatelům Švédska užívat si naši krásnou přírodu bez omezení,“ říká Jenny Kaiserová z organizace Visit Sweden.

Svoboda v pohybu (ve Švédsku se používá výraz „Allemansrätten“) je starodávné právo, které zaručuje volný pohyb po všech pozemcích s výjimkou soukromých zahrad a pozemků s obdělávanou půdou a pěstováním plodin.

„Každé jezero je vaším nekonečným bazénem, každý horský vrchol je vaší terasou, každá louka zahradou, každý les je vaší spižírnou plnou bobulí a hub,“ uvádí se v tiskové zprávě společnosti Airbnb.

Pohled na krajinu Národního parku Abisko

Svobodný pohyb vnímají Švédi jako své základní právo, a protože má dlouhou tradici, zachovává se i v moderní době, která na něj ovšem samozřejmě klade trochu jiné nároky. „Jde o ohromný rozdíl ve vnímání veřejného a soukromého prostoru oproti např. USA nebo České republice. V zásadě by vám nikdo neměl bránit ve vašem právu svobodně se pohybovat kdekoli. V dnešní době už ovšem samozřejmě například přespávání ve městech upravují městské vyhlášky,“ říká Martin Severýn ze švédské ambasády v Praze.

Ve volné přírodě zatím stále platí, že i když půda může často patřit k nějakému statku nebo soukromému majiteli, máte i tam právo jednu noc přespat, ovšem nemělo by to být na dohled od obytných budov (základní pravidla pro pobyt v přírodě najdete v boxíku na konci článku). „Rozdělat si stan na soukromé louce je tedy zcela v pořádku, musíte ovšem dodržet základní pravidla slušného chování a před odchodem po sobě dát všechno do původního stavu,“ říká Severýn.

Podle něj turisté nejčastěji nerespektují odlišná pravidla národních parků, kde se tak vystavují pokutám. Na spoustě míst ve Švédsku jsou veřejné grily, které může při procházce nebo túře využít každý, často s dechberoucím výhledem do okolní krajiny, každý po sobě ovšem musí řádně uklidit a dát místo do pořádku.

Ostatně heslo Nevyrušovat a neničit (Don’t disturb – don’t destroy) je ústředním mottem všech základních doporučení ohledně pobytu ve švédské přírodě. Pokud budete ohleduplní a budete dodržovat základní pravidla slušnosti, můžete si svobodu pohybu náležitě vychutnat i vy.