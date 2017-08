Rok na silničním kole s plným komfortem. Jsou tyto novinky potřebné?

Ačkoli jde v podobném testování o subjektivní dojmy, může být taková zkušenost zajímavá a poučná zejména pro toho, kdo využití některé ze zmíněných vychytávek vážně zvažuje. Testování mimochodem vyprovokovalo i vynucené přesedlání na „obyčejné“ silniční kolo kvůli nutnosti servisní opravy.

Možná trochu překvapivě nejméně postradatelné mi přišlo elektrické řazení. Kdo má dobrou mechaniku, nemůže mít problém. Tah při přeřazení je sice delší, ale zkušený jezdec si na to velmi brzy zvykne a nebude ho to nějak výrazně omezovat.

Jen je třeba řadit jaksi s větším rozmyslem, protože prakticky každé ruční přeřazení si vyžádá více času a energie. Na elektrice každou chybu okamžitě a mnohem rychleji napravíte.

Elektrika se také sama doštelovává, to je obrovská výhoda. Nemusíte se o nic starat. A navíc nabíjíte zařízení i při plném zatížení jen dvakrát, maximálně třikrát do roka. Až potud tedy téměř fantazie.

Jakmile se však něco s elektrikou stane, oprava je časově mnohem náročnější a výrazně dražší. Většinou nestačí kolo dovézt k mechanikovi a počkat si 20 minut na opravu. Najednou se díváte na výhody/nevýhody elektriky trošku jinak.

Odpružení řídítek

Jako mnohem výraznější výhoda naopak působí odpružení řídítek. Chytat dvě až tři hodiny (někdy i více) do rukou všechny nerovnosti není nic příjemného. Odpružení u modelu Specialized Roubaix opravdu pomáhá a po roce užívání na něj nedám dopustit.

Top závodníci, kteří musejí zohledňovat především rychlost, to možná vidí trochu jinak, ale mně tlumení pomáhá. A ani nemám pocit, že by s ním kolo nějak významně zpomalovalo, což je argument, který někteří jezdci rádi používají.

Hydraulické brzdy

Největším plus z uvedené trojice jsou dle mne bez jakékoli diskuse hydraulické kotoučové brzdy. Tady asi není o čem přemýšlet. Kdo to někdy zkusil, ví, o čem mluvím. I na silničce umožňují hydraulické brzdy úplně jiný styl brzdění. Když se to brzy naučíte, brzdíte rychleji, účinněji, snadněji a přitom později. A to hlavní - cítíte se prostě bezpečněji. Čím dramatičtější terén, tím to platí víc.