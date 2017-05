Prázdnější pláže, výlety i adrenalin. Cestovky líčí na aktivní seniory

Pod nálepku 55+ se vejde poměrně různorodá společnost. Patří sem jak lidé s náročným zaměstnáním, kteří o dovolené netouží po ničem jiném než po relaxu na pláži, tak mladší důchodci s touhou poznávat daleké kraje či zvídaví sedmdesátníci.

„Senioři byli ze strany cestovních kanceláří poměrně dlouho opomíjenou skupinou zákazníků,“ přiznává Jan Osúch z Asociace cestovních kanceláří ČR.

„Většinou se soustředily především na rodiny s dětmi a na mladší zákazníky v produktivním věku. Starší lidé byli totiž často vnímáni jako nepříliš bonitní a tudíž nezajímaví.“

V průběhu posledních zhruba pěti let se ovšem situace radikálně změnila a na zákazníky „v letech“ se už neorientují jen specializované cestovní agentury - v hledáčku je mají v podstatě všechny významnější cestovky (hledejte v katalogu ikonku 55+, Senior apod.).

A není to zdaleka jen tím, že se v rámci Evropské unie začaly před několika lety objevovat dotační programy na podporu seniorských pobytů, například projekt španělské vlády Europe Senior Tourism.

Podle Jana Osúcha souvisí zmíněný trend především s tím, že si cestovní kanceláře přestaly pod pojmem senior představovat člověka s velmi omezeným rozpočtem, nízkou pohyblivostí a chatrným zdravím. Naopak - našly nového a hodně zajímavého zákazníka.

Ať už se starší ročníky vydají na dovolenou do zahraničí kvůli památkám, nebo moři, nesvazují je prázdniny a ocení i mírnější teploty před sezónou i po ní.

Takového, kterému už odrostly děti a jenž už tolik neřeší kariéru, zato má k dispozici určitý finanční obnos, který hodlá investovat do sebe a do nových zážitků.

A co je důležité - může a chce se vydat na dovolenou v době, která bývala ještě nedávno pro cestovní kanceláře spíš okurkovou sezónou. V květnu, v červnu, v září a v říjnu, tedy mimo tradiční prázdninové měsíce.

„S kamarádkou jsme byly na dovolené pro klienty 55+ už několikrát se specializovanou cestovkou Quality Tour a vždycky jsme byly spokojené,“ libuje si Ludmila Švehlová (69) z Českých Budějovic. Z vlastní zkušenosti ale doporučuje zářijové termíny, kdy je mořská voda vyhřátější než na jaře.

„Před sezonou jsme zkusily jen Kypr. Bylo krásné počasí, všechno kvetlo, ale moře bylo ještě studené,“ vzpomíná. „Příště už jsme proto zvolily září. Byly jsme takhle ve Španělsku a na Sicílii, a to bylo perfektní – příjemné počasí, malý rozdíl mezi teplotou vzduchu a vody, žádné davy na pláži, zajímavé výlety. Jen se trochu dřív stmívalo, ale to nám seniorům nijak zvlášť nevadilo.“

Prázdniny u moře jako dárek

Jedním z důvodů, proč je dovolená v zahraničí u seniorů stále oblíbenější, je také fakt, že se do let dostávají lidé, pro které už je cestování celkem běžnou součástí života. Předchozí generace nebyly zvyklé investovat tolik do zážitků a spíš než s kufry na letiště bylo v kurzu jezdit o dovolené na chalupu nebo na chatu.

A nemusejí mít ani vlastní úspory. Zájezd přizpůsobený potřebám starších lidí se stále častěji stává zajímavým dárkem pro rodiče v důchodovém věku, kteří sami zatím cestování do ciziny nějak zvlášť nepropadli nebo si takovou cestu prostě jen nemohou nebo neumějí dopřát.

Ohledně výběru zájezdu je dobré vzít v potaz zdravotní stav i věk obdarovaného, třeba hodně dlouhé lety jsou únavné i pro mnohem mladší cestovatele a náročná cesta by mohla citlivějším lidem znepříjemnit celou dovolenou. Počítat musíte také s případným zpožděním nebo jinými komplikacemi na cestě.

Seniorům na míru

Ideální jsou proto zejména evropské destinace jako Španělsko, Portugalsko, Itálie nebo Řecko, kam doletíte doslova za pár hodin. Ze vzdálenějších cílů pak senioři často volí také třeba Kanárské ostrovy nebo exotičtější Spojené arabské emiráty, konkrétně Dubaj je letos trendy nejen pro mladé cestovatele. Nejsou ovšem výjimkou ani velmi vzdálené cíle jako Bali nebo Kuba.

Pobyt u moře může být skvělý dárek pro starší rodiče, kteří si takovou dovolenou nemohou nebo nechtějí dopřát sami.

V čem se takový pobyt pro starší generaci liší od klasické rodinné dovolené? Kromě toho, že jsou zájezdy 55+ nabízeny v mimosezónních termínech, mají svá další specifika. Hotely bývají zpravidla přímo na pláži nebo v pohodlné vzdálenosti, na cestě by neměly být žádné překážky, schody a podobně, protože se dá očekávat, že senioři mohou mít pohybové potíže.

„Také pláž bývá dobře přístupná, nejsou tam velké vlny nebo třeba mohutné kameny, které by ztěžovaly pohyb. To si každá cestovní kancelář hlídá,“ doplňuje Jan Osúch.

V rámci hotelu nebo nedaleko od něj by měla být dostupná lékařská péče. V okolí nejsou žádné hlučné diskotéky a senioři se mohou zúčastnit speciálních animačních programů, společných vycházek, kulturních akcí, lázeňských procedur a podobně.

Podle Jana Osúcha myslí cestovky také na to, že starší lidé mnohdy ráno časněji vstávají a večer zase chodí dříve spát, a tak se jim v rámci možností přizpůsobují hodiny, kdy se podávají snídaně nebo večeře.

„Pravidlem bývá také check-in a check-out v příjemnějších časech,“ dodává zástupce Asociace cestovních kanceláří ČR. „Senior, který má za sebou náročnou cestu, se tak může ubytovat bez zbytečných průtahů. Samozřejmostí je non stop služba česky mluvícího delegáta.“

Nepředstavujte si seniora jako nemohoucího člověka, spousta z nich je aktivních i ve velmi vysokém věku. Mnohdy se na dovolené také k pohybu po letech vrací, ať už je to kolo nebo třeba jóga.

Wellness, kolo i výlety

Velkým hitem, a to nejen v rámci zájezdů do zahraničí, jsou mezi seniory speciální wellness dovolené zaměřené nejen na relaxaci a odpočinek, ale také na změnu životního stylu. Ty jsou oblíbené zejména u mladších seniorů, dá-li se to tak říci, kteří ještě nejsou v důchodu a přejí si dostat hektické pracovní tempo pod kontrolu.

Právě oni nejvíc ocení nejen masáže, vířivky, sauny a jiné procedury, ale i přednášky výživových specialistů, lekce jógy nebo tai-chi. Pokud takové aktivity probíhají na zahraničním zájezdu, nemusíte se bát jazykové bariéry, lektoři i trenéři komunikují s klienty česky.

Mezi seniory jsou rovněž velmi oblíbené fakultativní výlety. „Naše pobyty pro zákazníky nad 55 let zpravidla obsahují jeden výlet v ceně, velmi často si pak příslušníci starší generace ještě jeden či dva přiobjednají přímo při nákupu zájezdu nebo na místě,“ podotýká mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

Podle něj je patrný - zejména v mimosezónním období, kdy je příjemnější klima - také stále větší zájem seniorů o poznávací nebo okruhové zájezdy. „Někdy bych řekl, že jsou i aktivnější než mladší generace nebo rodiny s dětmi,“ dodává Bezděk.

O tom, že pod slovem senior si netřeba představovat pouze dědečka s hůlkou, mohou vyprávět také průvodci cestovních kanceláří zaměřených na aktivní pohyb nebo dobrodružství.

Například fyzicky náročných cyklistických zahraničních zájezdů se mnohdy účastní i sportovci a sportovkyně se šesti či sedmi křížky na krku, kteří v terénu na horském kole často proženou i o dvě generace mladší borce. Ne nadarmo se říká, že věk je jenom číslo.