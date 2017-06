ROZSTŘEL: Jak se vyhnout kolapsu na cestě do Chorvatska

, aktualizováno

Do Chorvatska se v létě vydají statisíce českých turistů. Kudy jet a co čekat? Čtenářům iDNES.cz poradí redaktor MF DNES Roman Švidrnoch, který každý rok před létem mapuje cesty do Chorvatska, a Jelena Bilić z Chorvatského turistického sdružení v Praze. Sledujte v pondělí od 12 hodin diskuzní pořad Rozstřel na iDNES.cz.