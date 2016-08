Američan cestuje zadarmo, spí na cizích gaučích a jí z kontejneru

Třicetiletý Rob Greenfield je usměvavý Američan. Vyrůstal ve Wisconsinu společně s matkou a třemi sourozenci a v 18 letech získal Orlího skauta, nejvyšší skautské ocenění ve Spojených státech.

Cestovat začal už během svých studií na univerzitě a navštívil hned několik kontinentů. Sám sebe považuje za dobrodruha, aktivistu, humanistu a obyčejného chlápka, který prostě dělá věci jinak.

Jeho nejnovějším kouskem byla nedávno skončená cesta z Panamy do San Diega. Podle něj mainstreamová média vykreslují svět jako nebezpečné místo, kterého bychom se měli obávat. Základní myšlenkou cesty tedy bylo dokázat, že lidé jsou ve své podstatě dobří a ochotní pomáhat druhým. Zamířil proto do Panamy, bez peněz, bez telefonu a s vírou, že se mu podaří dostat se zpátky domů.

K placení nejsou jen peníze

Peníze na cestu z Panamy získával příležitostnou prací, sbíráním plechovek a prodejem věcí, které našel v odpadcích. Za jídlo a spaní pomáhal na farmách a k obědu jedl i zbytky, které lidé nechali v restauracích na talíři. Na internetu pak využíval cestovatelské služby jako Couchsurfing a WWOOF (World Wide Opportunities on Organic Farms), aby našel správné kontakty v místech, kde se právě pohyboval. K dopravě používal autobusy, chodil pěšky, hodně stopoval.

„Pevně věřím tomu, že peníze jsou jen jednou formou platidla a dokonce ani nejsou tím nejdůležitějším. Snažím se, aby mým nejdůležitějším platidlem byla dobrota a laskavost,“ říká Rob.

Na cestu si vzal jen nejnutnější oblečení, neměl k dispozici ani zubní kartáček. Když nebylo nazbyt, používal vodu z hasičských hydrantů a v kontejnerech sbíral jídlo vyhozené z obchodů.

Prožít cestu naplno

Na cestě z Panamy do San Diega údajně projel sedm zemí a urazil téměř čtyři tisíce mil. Ve Střední Americe byl vůbec poprvé v životě a na své cestě si cení hlavně toho, že tak měl možnost opustit svoji „komfortní zónu“ a tento zajímavý region prozkoumat naplno.

„Nízký rozpočet vás dostane do míst a představí vám lidi, které byste jinak nikdy neviděli ani nepotkali. Neznám více autentický způsob, jak si prožít jinou kulturu,“ říká Greenfield.

Rob ze své cesty zveřejnil video na YouTube (zde), ale na svých cestách neměl ani mobilní telefon. Záběry mu poslalo celkem 28 lidí, které na cestě potkal a požádal je, aby mu je později poslali.

Do San Diega se nakonec dostal za 37 dní. „Tramvaj, která mě posledních 20 mil dovezla do San Diega, mě stála dva a půl dolaru a v kapse mi zůstalo jenom deset centů. Když jsem pak poslední čtyři míle šel domů pěšky, jediné, na co jsem myslel, bylo to, že lidé jsou dobří,“ říká Greenfield.