Kde se les proměnil v kámen. Petrified Forest odhaluje kouzlo Arizony

V konkurenci Grand Canyonu, Arches, Monument Valley a celé řádky dalších přírodních ikon amerického západu zůstává turisty Petrified Forest (česky Zkamenělý les) nezaslouženě opomíjen, byť leží přímo na hlavním tahu z Arizony do Nového Mexika. Ale je to úžasný park. Pokud se do dané oblasti dostanete, udělejte si pro něj v itineráři místo.