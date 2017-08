Když máte v Evropě Afriku hned za rohem. Výlet do sicilského Palerma

Může se hodit Doprava do Palerma

Protože přímá linka mezi Prahou a Palermem nelétá, je hlavní město Sicílie dosažitelné pouze s přestupem. Létá sem například Lufthansa, Swiss nebo Alitalia.

Do Palerma můžete přijet také lodí, doporučujeme využít trajekty z italských přístavů Janov, Livorno, Neapol. Trajekty plují přes noc, na trajektu si můžete přiobjednat i kajutu a na Sicílii tak dorazíte odpočatí.

Autem můžete do Palerma také přijet z druhého největšího sicilského města Catania, cesta vám zabere asi 2,5 hodiny. Ubytování

Bydlet můžete přímo v Palermu nebo využít nedalekou hotelovou zónu u pobřeží Středozemního moře (leží od městečka Porticello dále na východ). Doprava v místě

Po Palermu nejlépe pěšky, pro okolí můžete využít městskou dopravu (busy jezdí například do Monreale), případně pronajaté auto.