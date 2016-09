Údržbář na Novém Zélandu si v 60 metrech nad zemí vydělá jako manažer

Štěpán Kubeček přijel s přítelkyní na Nový Zéland na klasická working holiday víza. Jak sám říká, začátky nebyly lehké. Byl zaměstnaný na farmách a na stavbě, ale nakonec mu zaměstnavatel nezaplatil přes pět tisíc dolarů a on se ocitl v nesnázích.

Neměl finance na zaplacení nájmu ani na vlastní základní potřeby. Ale nevzdal to a bojoval dál. Dnes pracuje jako jediný Čech na větrných elektrárnách a vydělává zhruba tolik, jako nejvyšší manažeři v České republice.

„Doma jsem vystudoval elektrotechniku a následně pracoval jako počítačový technik,“ říká rodák z Jiráskova Hronova. Pro práci na větrné elektrárně se rozhodl až na Novém Zélandu, a to na popud kamaráda, který si právě dělal kurz na výškové práce.

Tento kurz je však pouze jedním z celkového počtu jedenácti, které musí uchazeč o pozici technika větrných elektráren absolvovat. Mezi další školení patří třeba hasičský kurz, záchranný kurz, základní výškový kurz, školení na výtah, školení na jeřáb a na použití žebříku.

Jen osm lidí v zemi

Na Novém Zélandu není mnoho lidí, kteří by tuto pozici mohli vykonávat. Aktuálně jsou v celé zemi dva týmy po třech zaměstnancích plus dva náhradníci. V Makaře, kde Štěpán působí, má jeho tým na starosti celkem 88 větrných elektráren, rozdělených do dvou různých farem. Pracovní podmínky si nemůže vynachválit.

„Pracovní sezona má devět měsíců, pak jsou prázdniny. Můj pracovní den začíná v sedm ráno v kanceláři, kde máme poradu, dáme si všichni kafe a rozhodneme se podle počasí, kde a zda vůbec se bude pracovat. Někdy totiž nejsou vhodné podmínky pro práci a my jdeme hned po ranní schůzce domů. Ale máme to stále placené,“ říká Štěpán Kubeček a dodává, že třeba v prosinci se často stávalo, že kvůli silnému větru a častému dešti pracoval pouze jeden den v týdnu.

35 tisíc korun týdně

Po finanční stránce mladý Čech nestrádá. Týdně vydělává kolem dvou tisíc novozélandských dolarů, což je zhruba 35 tisíc korun. A protože se svou přítelkyní bydlí v Aucklandu, což je od jeho pracovního místa zhruba hodinu letadlem, firma mu proplácí letenky a zajišťuje ubytování v Makaře.

Ačkoli se tato pozice může zejména pánům zdát velmi atraktivní, má i své stinné stránky. Více o detailech netradičního povolání prozrazuje přímo Štěpán Kubeček v novém dílu pořadu Novozélandský sen.