Pouť světla i chrám na vodě. Noc kostelů otevře 1 500 duchovních míst

Během Noci kostelů se mohou lidé setkat s křesťanstvím jak v podobě prohlídky architektonických skvostů, tak prostřednictvím setkání s jeho představiteli i s jeho idejemi. Loni přišlo v noci do kostelů půl milionu lidí.

Pořadatelé z jednotlivých diecézí se při pořádání inspirovali podobnou akcí, která se dlouhodobě koná v Rakousku. Český devátý ročník nabídne kulturní a duchovní program, který organizují tisíce dobrovolníků.

„Jen v Praze a Středočeském kraji se otevřou téměř tři stovky kostelů,“ říká Michal Němeček, ředitel Pastoračního střediska pražského arcibiskupství. „Loni jsme ve středních Čechách zaznamenali na 130 000 návštěvnických vstupů, v celé republice to bylo na půl milionu příchozích,“ doplnil.

Ti, kdo navštíví kostely nebo modlitebny, si mohou vybrat z nabídky koncertů, komentovaných prohlídek, workshopů i divadelních představení. Budou moci nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do krypt, prožít liturgii nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.

Velký zážitek slibuje i tradiční Pouť světla přes Karlův most. Tu mohou lidé absolvovat se svící v ruce z kostela sv. Tomáše na Malé Straně do kostela Nejsvětějšího Salvátora na Křižovnickém náměstí. Svíčku si mohou přinést nebo vyzvednout a na druhé straně Vltavy ji v kostele zanechat.

„Využili jsme nabídku Povodí Vltavy a pozveme návštěvníky i na hladinu Vltavy,“ uvedl Němeček. „V tomto pomyslném nejnižším bodě Prahy bude u Karlova mostu zakotven ponton František. Nazvali jsme toto místo Zakotvený kostel,“ vysvětluje. Během večera bude svatovítský kanovník Tomáš Roule rozprávět s hosty, zajímavý může být pro návštěvníky i pohled na panorama Prahy z málo známé perspektivy.

Noc kostelů je určena pro nejširší veřejnost - i pro ty, kteří stojí mimo církev či na jejím okraji, říkají organizátoři. V atmosféře, kterou Noc kostelů vytváří, mají návštěvníci možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím rozhovorů, hudby, umění, nebo třeba svého niterného zážitku. Akce má také za úkol vzbudit zájem o společenskou a kulturní hodnotu kostelů.