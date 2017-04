Rozdávají život i smrt. Podívejte se na nejkrásnější sopky světa

Dalších pět úžasných vulkánů Mombacho v Nikaragui

Na úpatí tohoto vulkánu (1344 m n.m.) se daří nejkvalitnějšímu tabáku. Nikaragua má i dobrou kávu, tu si lze vychutnat po výjezdu lanovkou na vrchol vulkánu.

Popocatépetl v Mexiku

Impozantní sopka u města Puebla nedaleko Mexico City (5426 m n.m.) hrdě chrlí dým k oblakům. Reprezentuje své jméno: popoca- ten co dýmá a tépetl- kopec.

Haleakala na ostrově Maui, Havaj

Na světě je málo míst, kde se můžete koupat a surfovat v moři a za pár minut stojíte ve výšce nad 3055 m n.m. Sopka je stále aktivní a černá lávová pole padají do moře.

Ngauruhoe a Ruapehu na Novém Zélandu

Ngauruhoe (2291 m n.m.) si zahrála Horu osudu v trilogii Pána prstenů. Vypadá, jakoby uvnitř byla brána do pekla. Na vedlejší sopku Ruapehu (2797 m n.m.) se dá vyjet lanovkou, v zimě se tu totiž lyžuje.

Ngorongoro v Tanzanii

Tato vyhaslá sopka leží asi sto kilometrů od západně Kilimandžára. Dno kráteru je ve výšce 1800 m n.m. V okolí žijí lvi, gepardi, levharti, zebry, antilopy, nosorožci a hroši.