Lyžovaní v gruzínské Svanetii: bezpečná exotika mezi obrannými věžemi

Jak se do Mestie dostat Do Gruzie není potřeba vízum. Bohužel sem z Česka nelétají přímé lety, nejčastějšími přestupními místy jsou Istanbul, Varšava nebo Kyjev. Let do Tbilisi, Kutaisi nebo Batumi trvá i s přestupem kolem osmi hodin. Ceny běžných letenek se pohybují kolem sedmi tisíc korun i s lyžemi. Lyžařské středisko Tetnuldi nabízí vlastní dopravu v ceně 200 dolarů (5 200 Kč) z Kutaisi nebo 300 dolarů (7 700 Kč) z Tbilisi. Je však nutné vzít v úvahu, že z Tbilisi do Mestie je to 470 km po místních silnicích. To znamená hodně únavný výlet. A proto doporučuji volit lety do Kutaisi, které je vzdáleno jen 270 km. Nabídka ubytování v Mestii je opravdu široká (od apartmánů až po hotely) a cenově velmi dostupná.