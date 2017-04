Koloběžky nejsou jen pro děti. Jak se na nich jezdí a jakou vybrat

Jak si vybrat koloběžku - Kolik zaplatíte? Pokud se chcete zamilovat do koloběhu, počítejte s cenou 6 až 10 tisíc korun. - Kde budete jezdit? Do terénu, na polňačky nebo lesní cesty, se hodí silnější kola od průměru 20 palců a vyšší stupátko, do města stačí stupátko kolem 5 cm nad zemí. Každý odpich je vlastně dřep na jedné noze – čím vyšší stupátko, tím hlubší dřep. - S kým budete jezdit? Záleží i na délce stupátka: chcete-li před sebou vozit dítě, pořiďte si delší (nebo přídavné) stupátko, obvykle stačí 40 cm i na mužskou tlapu. - Skládací, nebo pevnou? Výhodou je, že skládací koloběžku snadno složíte do auta, ve vlaku za ni obvykle také neplatíte. Za neskládací modely od 16 palců ve vlaku zaplatíte jako za kolo.