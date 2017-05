Vltava, Lužnice a Otava. Vodácký průvodce po klenotech jižních Čech

Plovoucí bary přímo uprostřed řeky, kempy téměř na každém rohu a široký servis vodáckých půjčoven. To je pouze pár charakteristik, které vystihují dny strávené v kůži vodáka na Vltavě, nejvíce navštěvované řece v Česku.

Hladina nejdelší české řeky je z Vyššího Brodu až po Zlatou Korunu napěchovaná rafty a kánoemi po celé léto. Většina výletníků úsek měřící 50 říčních kilometrů zvládne za tři dny, někteří si vltavskou dovolenou prodlužují až do Boršova nad Vltavou.

Několikadenní dobrodružství začíná ve Vyšším Brodě pod hrází vodní nádrže Lipno. Právě zde sídlí několik půjčoven, které nabízejí široký servis. Vybrat si můžete jednodenní výlety například do nedalekého Rožmberka či právě vícedenní pobyt na Vltavě.

Po výběru plavidla, nafasování potřebného vybavení a ukotvení sudu na osobní věci přichází první zkouška v podobě vyšebrodského jezu. Šlajsna se nachází na levé straně a v téměř každé půjčovně jsou na ni vodáci upozorněni. S raftem není důvod se obávat, ostatně i zkušený vodák na klasické plastové kánoi úvodní jez zvládne bez potíží. Ostatní mohou první adrenalinové zpestření vynechat a svou loď pohodlně přenést.

Dále se řeka klikatí až směrem k Rožmberku. Zpozornět je třeba v polovině cesty na dalším jezu zvaném Herbertov. Pravděpodobně nejnebezpečnější jez na Vltavě podceňuje většina vodáků, přesto si zrádná voda v minulosti vybrala několik obětí. V posledních letech prošel Herbertov modernizací a pravidelně zde pro jistotu postává vyškolený záchranář.

Po zhlédnutí státního hradu Rožmberk a usednutí do lodi přicházejí první kempy. Tím nejznámějším je Kemp Branná, jenž byl v letech 2012 a 2013 oceněn jako nejlepší vodácký kemp v zemi. Nachází se na pravém břehu.

Najít svá pádla, barel a loď. Právě takové věci budete pravděpodobně řešit při ranním rozbřesku. Naštěstí jednotlivé půjčovny volí jiný materiál a své vybavení si pečlivě označují. Krádeže lodí, pádel či dokonce stanů jsou dnes už výjimkou.

Stopem po vodácké dálnici

Plavba pokračuje směrem k Českému Krumlovu. Právě tento úsek patří ke klidnějším. Na první jez vodáci narazí až ve Větřní. Propust se opět nachází na pravé straně řeky a není nikterak obtížná. Následně však přichází nejzajímavější úsek celé plavby – Český Krumlov. Řeka v Krumlově nabízí čtyři adrenalinové jezy. Vodáckým dovednostem často ze souše fandí zahraniční turisté. Dominanty města na seznamu UNESCO se nad řekou tyčí ze zcela nezvyklého pohledu z hladiny. Po splutí Krumlova se nabízí zastávka v Kempu Krumlov, ze kterého to je jen pár set metrů do historického centra.

Závěrečný úsek do Zlaté Koruny nabízí klidnější plavbu bez peřejí, kempů a hospod. Zároveň je i tím nejkratším z celého výletu. Měří 13 kilometrů. I proto většina návštěvníků v dopoledních hodinách poznává pamětihodnosti Krumlova a po poledni se vydá na poslední plavbu.

Většina půjčoven zůstává v odevzdávání lodí velmi flexibilní. Dokonce některé zde mají svá sběrná místa, takže stačí materiál předat pouze správci kempu a zamířit třeba na vodácký autobus. Nabízí se i možnost prodloužit svůj pobyt na Vltavě až do Boršova nad Vltavou, a zdolat tak porci dalších dvanácti kilometrů.

Lužnice nabízí víc možností

Divoká příroda lemující tok řeky Lužnice láká každé léto vodáky. Vybírat mohou z několika výletů, které trvají od tří do osmi dnů. Vyrazit se dá třeba ze Suchdola nad Lužnicí, odkud vedou dvě trasy. První zavede vodáky po klikatém toku Staré řeky a přes divoké lesy až do největšího českého rybníka Rožmberk. Koryto však bývá zarostlé, a tak je třeba zjistit aktuální stav. Přepádlování přes Rožmberk je skvělým zážitkem, ale mohou ho zkomplikovat vlny a protivítr.

Druhá cesta je příjemnější. Trasa vede přes Novou řeku a Nežárku až do Veselí nad Lužnicí, kde se spojuje se Starou řekou. Z Veselí se řeka klikatí do Soběslavi a Tábora, který je oblíbeným cílem vodáků. Město nabízí kvalitní vlakové a autobusové spojení.

Vodáci v Suchdolu nad Lužnicí

Značná část turistů nicméně začíná svou cestu právě v Táboře a míří do Bechyně. Nad zarostlými břehy se tyčí slavná Bechyňská duha, bezmála 60 metrů vysoký most. Právě v těchto místech kdysi Vlasta Burian zachraňoval topící se nešťastníky ve filmu Ryba na suchu. Vzpomínku na něj mohou lidé objevit v restauraci U Pichlů, odkud pochází jeden ze záběrů z filmu. Z Tábora se dá za tři dny doplout až do Týna nad Vltavou. Cesta po řece se ale dá ukončit téměř kdekoliv.

Na řece je mnoho jezů včetně jednoho z nejnebezpečnějších v zemi s názvem Pilař. Řeka je ale i tak vhodná pro začínající vodáky.

Na Otavě musíte uctít sv. Jana

Klidná i dravá je řeka Otava. Oblíbeným startovním bodem vodáků je Sušice, odkud se mohou vydat na třídenní plavbu do Strakonic nebo pětidenní do Písku. Právě tyto trasy si vybírají rekreační vodáci. Ti odvážnější mají možnost vydat se na horní tok řeky na jaře, kdy však sjízdnost není vždy jistá.

V okolí řeky se nachází mnoho zajímavostí. Vodáky čeká během plavby setkání se Švejkem nebo nejstarším dochovaným mostem v Čechách. Vše ale popořadě. Na mostě v Čepicích je největší skleněná socha sv. Jana na světě. Postava je patronem země české a všeho, co se týká řeky a vodáků. Povinností je tak sochu uctít.

Slavná neckiáda v Písku

Turistům se doporučuje i návštěva hradu Rabí. Po proplutí Strakonicemi se řeka stáčí kolem Putimi, kam kdysi došel voják Švejk a nešťastnou shodou okolností byl označen za ruského špiona. Dodnes si ho místní připomínají díky bronzové soše.

Jedním z vrcholů plavby je pak Kamenný most v Písku, nejstarší dochovaný most v Čechách. Vystavěný byl ještě před koncem 13. století. A Písek je také oblíbenou cílovou zastávkou vodáků.