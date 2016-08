Vyzkoušeli jsme kolo Jardy Kulhavého z olympijského souboje titánů

Postřehy znalce + jak to jezdí Jarda je svojí postavou spíše na velikost kola XL, vozí však velikost L. Je to proto, aby získal větší prostor nad rámovým trojúhelníkem a kolo mělo větší tuhost, ta se vždy snižuje s velikostí rámu. Kolo je hodně ostře laděno, má dlouhý představec 12 cm se sklonem 23 stupňů, řídítka natočená ohybem (8 stupňů) směrem dolů, to aby se dostal co nejníže. Sedlo je Járova specialita, jako první ho začal vozit více sklopené dolů (dnes už ho následuje většina jezdců XC), „puk“ mezi sedlem a sedlovkou je pak úplná anomálie. Kolo vyžaduje hodně pevnou a zkušenou ruku, moc toho neodpustí. Reakce na změnu směru je okamžitá, kolo poslouchá všechny povely a kam ho pilot nasměruje, tam prostě letí. Akcelerace na kole je na 100 %, na pevném podkladu člověk nepozná rozdíl mezi pevným rámem a celoodpruženým kolem. Pavel Čábelický, mechanik české reprezentace