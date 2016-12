Soudruhu, chcete být náčelníkem? Jak se Miloslav Stingl stal šéfem indiánů

„U Kikapú jsem byl dlouhý čas a dělal jsem jim něco jako ministra zahraničí, pomáhal jsem jim v kontaktu s vnějším světem,“ říká Miloslav Stingl. „A když jim umřel náčelník, vzpomněli si na to, že u nich byl takový ten běloch, který na ně byl docela hodný. A proto napsali na československé velvyslanectví ve Washingtonu, že chtějí, aby Miloslav Stingl byl jejich náčelník,“ vzpomíná populární český cestovatel.

Neobvyklý požadavek indiánů způsobil u komunistických úřadů chaos. Miloslav Stingl se o něm dozvěděl 1. dubna ráno v Akademii věd a celou záležitost bral jako úsměvnou historku na apríla.

Za hodinu ale zavolali úředníci z ministerstva zahraničních věcí znovu. „Soudruhu Stingle, chtěl byste být indiánským náčelníkem?“

Miloslav Stingl souhlasil, ale chtěl vědět důvod, proč komunistickým úřadům nevadí, že by vládl kmenu amerických indiánů.

„Protože to jsou naši rudí bratři,“ zaznělo z telefonu. „To už jsem se neudržel a začal jsem se smát,“ vzpomíná Miroslav Stingl v exkluzivním video rozhovoru, kde také přibližuje, jak a kde vlastně korunovace proběhla.

Mastné a nasládlé

Zajímavých historek zažil Stingl na svých cestách spousty. Mimo jiné se stal také účastníkem lidojedských hostin na Nové Guineji, kde také ochutnal lidské maso.

„Víte, to je podobné, jako když vám eskymák nabídne tuleně, prostě přijmete to, co vám nabídne. Ale ochutnal jsem ho jenom opravdu málo,“ vzpomíná Stingl.

Důvod, proč na Nové Guineji jedli lidi, je podle českého cestovatele a etnografa poměrně jednoduchý. „Nežijí tam žádní velcí savci. No a když se potřebují opravdu hodně najíst, tak nejjednodušším zdrojem potravy je jejich soused,“ říká Stingl, který v dalším díle našeho rozhovoru zmiňuje i kanibalismus na historickém území Moravy.

Cestovatel Stingl: Lidské maso je nasládlé a mastné