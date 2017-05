Jak přežít dlouhý let? Hodně vody, málo alkoholu a teplé ponožky

Zkušenosti světoběžníka aneb Skoro půlstoletí ve vzduchu Američan Rob Wavle (45), který už léta žije nedaleko Prahy, letěl přes oceán poprvé, když mu bylo 18 měsíců. S rodiči tehdy cestoval z New Yorku do Švýcarska. Od té doby usedl do sedačky letadla tolikrát, že to ani nedovede spočítat. A převážná část letů patřila k těm dálkovým. Má tedy zkušeností na rozdávání. Letenky – Nemám ve zvyku létat v byznys nebo první třídě, ale mnoho leteckých společností nabízí něco jako lepší ekonomickou třídu, většinou se jí říká Premium Economy nebo Economy Class (obvykle navýší cenu letenky o méně než 100 euro na jednu cestu). Největší výhodou je větší prostor pro nohy, a podle mě už to je důvod, proč do toho jít. Další benefity jsou pak sedačky v přední části letadla, lepší jídlo a větší výběr nápojů, někdy také přednostní vstup na palubu.

Některé aerolinky také nabízejí aukce, na kterých můžete povýšit svou letenku do byznys třídy. Stačí jen přihodit a pokud je vaše nabídka nejvyšší, je vaše. Když ne, nic neztratíte. To stojí za pokus, ne? Alkohol - dát si v letadle drink nebo dva může pomoci dostat se do klidu nebo dokonce usnout, ale je dobré si uvědomit, že během letu je prostředí v kabině takové, že snadno dojde k dehydrataci. Alkohol to nezlepší, spíš naopak. A cestovat s bolavou hlavou se nikomu nechce. Víc než dvě piva určitě nedoporučuji. USB kabel – Většina letadel má dneska na sedačce USB konektor, takže si nezapomeňte vzít s sebou svůj dobíjecí kabel k telefonu nebo tabletu. Vystoupit z letadla s „mrtvým“ mobilem je nepříjemné hlavně ve chvíli, kdy chcete sehnat taxík nebo se spojit s někým, kdo vám přijel naproti.

Jet Lag – Můžu říct, že neexistuje jeden způsob, který by pomohl všem. Někdo z nás má vážné potíže, někdo ne. Mně se osvědčila tato metoda. Ať už přiletím kamkoli a kdykoli, pokud je světlo, nejdu spát dřív, než v devět večer místního času.

Trpělivost – myslete na to, že cestování letadlem už není nic úžasného, pokud vůbec kdy bylo. Je to nutné zlo, které nám otevírá obzory a nové možnosti, ale také je často pěkně otravné. Jestli patříte k těm, kdo pořád spěchají a musí být všude první, tak si to moc neužijete. Berte to s klidem. Nemusíte si zrovna povídat s vaším sousedem v letadle, když se vám do toho nechce, ale zkuste být zdvořilí a ohleduplní. Možná se vám to vrátí.

Rob Wavle