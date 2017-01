Čundr za historií. Sto kilometrů pěšky po Izraeli a Západním břehu Jordánu

Může se hodit Doklady - je potřeba pas, vízum ne. Místo razítka do pasu se dostává imigrační kartička s fotkou. V mém případě jsem na pas dostal i červenou nálepku (kterou jsem nesměl do odletu sundat), což mi bylo později vysvětleno tím, že jsem byl zařazen do nejrizikovější skupiny lidí stále ještě vpuštěných na území státu Izrael. Nicméně během pobytu mi to žádné komplikace nedělalo, nikdo si mě vlastně moc nevšímal. Zajímavé to bylo zase až při odletu a nekonečných pohovorech. Ubytování - spal jsem hodně ve stanu nebo u náhodně a nezištně nabídnutého ubytování. Pokud jsem platil (penzion v zemědělské osadě), tak to bylo za postel v hostelovém pokoji s asi 10 lůžky a cena byla kolem 1 000 Kč za noc. Ubytování v Betlémě v rodině jsem zařídil přes neziskovou organizaci "Alternative Tourism Group" a vyšlo na 35 dolarů na noc (večeře - nocleh - snídaně). Stravování - Hodně jsem spoléhal na přírodní zdroje (citrusy) zdarma, nebo jsem nakupoval suroviny a vařil si sám. Občas jsem si dal falafel v pitě, který stál v Izraeli asi 15 šekelů (cca 100 Kč) a na Západním břehu 6 šekelů. Ceny v Izraeli jsou zhruba 2,5násobně dražší než na Západním břehu Jordánu. Letenka - s izraelskou státní leteckou společností El-Al stála zpáteční letenka 5 300,- Kč. Celkové náklady na pobyt s dopravou (vlak, autobus) se pohybovaly kolem 10 000 Kč.