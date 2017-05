Když v Itálii leje, okoukněte výheň pekelníka, domky skřítků a auta

Toskánsko

Místo do turisty přeplněné Florencie jeďte raději do Sieny, nejkrásnějšího toskánského města s neskutečnou atmosférou. Pak se vydejte do středověkého města věží San Gimignano, kde se na náměstí přetahují gelaterie o to, která bude mít lepší zmrzlinu.

Siena v Toskánsku

A když bude pršet moc, zajeďte do Volterry, malebného městečka, kde je muzeum Etrusků (vstupné pro rodinu je 22 eur), nejtajemnějšího, dávno vymřelého národa Evropy, jehož soška muže stínů je jedním ze symbolů Itálie a jehož řeč dodnes nikdo nerozluštil (vědci dnes znají význam asi jen 250 slov).

O pár kilometrů dál odhalíte další tvář Toskánska. Pod vašima nohama to bude doslova vřít. Horká voda s párou se tlačí ze země (za doprovodu sirného smradu) v gejzírech. Právě v toskánském Larderellu před více než sto lety spustili první geotermální elektrárnu na světě. Jak to bylo a jak lze využít energii schovanou v zemi, prozradí zdarma přístupné muzeum. V horké vodě se můžete i vykoupat, v Toskánsku je hned několik volně přístupných přírodních lázní.

Alberobello a Matera

Alberobello je městečko jak z pohádky o skřítcích, postavené z malinkých kulatých domečků, které mají z kamenů vyskládanou i střechu. Těch domečků, kterým se říká trulli, je v Alberobellu na 1400. V hobitích domečcích se nejen bydlí, ale jsou z nich i malé občerstvovny nebo krámky se suvenýry. Dokonce se pronajímají turistům na nocleh (hobití domečky zvané trulli stavěli staří Italové kvůli daním).

V trulli se nejen bydlí, ale i podniká, jsou v nich drobné krámky. Větší trulli nabízejí také ubytování.

V Mateře se ještě v padesátých letech minulého století bydlelo v jeskyních (Sassi di Matera), v nuzných příbytcích se těsnalo až 12 000 lidí. V okolí Matery se nacházejí nejvýznamnější místa pobytu jeskynního člověka v oblasti Středomoří.

Terst

Neskutečně elegantní přístav, kde to vypadá úplně jinak než v ostatních italských městech. Vedle sebe tu žili po staletí Italové, Slované a rakouští Němci a patřil k Rakousko-Uherské monarchii. Po první válce si ho vzala Itálie, po té druhé si na něj dělala nárok Jugoslávie.

Terst, Canal Grande

Definitivně je ale Terst italský až od roku 1963, smlouva vypořádávající italské a jugoslávské nároky na území vešla v platnost dokonce až v roce 1977.

Děti budou nadšené z projížďky s prehistorickou tramvají (Tranvia di Opicina), která vás proveze městem a pak vyšplhá strmým stoupáním (tam se tramvaj chytne lana jako lanovka) na vyhlídku nad městem.

Řím

Když už máte všechny povinné památky předepsané průvodcem obhlédnuté a nechce se vám do fronty před vatikánskými muzei, vyražte do EURu. Fascinující novodobé čtvrti, která je ukázkou moderní oslavné architektury. Nechal ji vyprojektovat Benito Mussolini pro pořádání světové výstavy, proto se jmenuje EUR (Esposizione Universale Romana - všeobecná římská výstava).

Dostavbu čtvrti přerušila válka, a tak byla dokončena teprve v roce 1951. Dominantou EURu je Palazzo della Civilta Italiana s 216 oblouky, přezdívané čtvercové koloseum.

Sicílie - lanovkou na Etnu

Nejvyšší sopka Evropy se tyčí do výšky 3 329 metrů a je vidět až ze vzdálenosti 200 kilometrů. Na korunu Sicílie je nejsnazší vyrazit od jihu, od turistické chaty Rifugio Sapienza, která leží 1 910 metrů nad mořem a vede k ní asfaltová silnice. Dalších skoro 600 výškových metrů můžete překonat lanovkou (o výpravě na nejvyšší a činnou sopku Evropy jsme psali zde).

Kabinka vás vyveze až do 2500 metrů a už výhled odsud stojí za to. Pak ještě džípem a kousek po svých až úplně nahoru, abyste se podívali do kráteru; je to jak pohled do pekelníkovy výhně. Negativem je cena, na osobu je to přes 60 eur.

Pokud by vám Etna po svých nestačila, můžete se další den po úpatí sopky vydat po úzkorozchodné železnici Circumetnea. Ta, jak název napovídá, sopku skoro celou obkružuje a vede většinou přes ohromná lávová pole.

Sardinie

Na severním cípu ostrova navštivte Calangianus, které o sobě hrdě prohlašuje, že je hlavním městem korku. Dřevina, ze které se dělají špunty na víno, podrážky bot, ale máte z ní možná i doma podlahu, je chloubou Sardinie. Přímo v té korkové metropoli je i muzeum, kde vám vysvětlí, jak se tento zajímavý materiál zpracovává.

Vyzkoušet si můžete i pěší výpravu do liduprázdných hor v centrálním masivu Gennargentu, v žádném případě by pak na „vnitrozemském seznamu“ neměla chybět návštěva některého z nuraghů, prapodivných, dávno opuštěných staveb, stavěných z velkých kamenů nejčastěji ve formě komolých kuželů, vysokých až 20 metrů.

Na ostrově se dochovalo až sedm tisíc těchto staveb (to NEJ ze Sardinie popisujeme zde).

Turín

Hlavní město aut. V krásném městě v podhůří Alp se rodil automobilismus. Určitě stojí za návštěvu národního muzeum automobilismu (Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, dospělé vstupné je 12 eur).

Není to jen nudná výstavka aut, ale moderní interaktivní expozice, kde to bude bavit i vaši manželku bez řidičáku. A až vás auta omrzí, zajděte do vyhlášeného muzea filmu (od domácích se nechte nasměrovat na „Mole Antonelliana“).