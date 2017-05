Filmové legendy zblízka. Muzeum v Poděbradech nemá v Evropě obdoby

„Jsem velkým fanouškem filmu a nápad vytvořit muzeum vznikl na základě mého vášnivého sběratelství,“ říká majitel muzea Jan Vlčko. „Na exponáty jsem už doma neměl místo a chtěl jsem se o tohle krásné hobby podělit se širokou veřejností.“

Muzeum nakonec otevřel v Poděbradech. Pro toto lázeňské město se Vlčko rozhodl i kvůli tomu, že zájemci mohou spojit návštěvu muzea s prohlídkou krásného centra.

Vetřelec hraje prim

Hlavním sběratelským okruhem jsou pro Vlčka postavy z filmů Vetřelec, Predátor nebo Terminátor. Právě tyto filmy patří k jeho nejoblíbenějším.

Vetřelec má ve sbírce unikátní postavení, pro majitele muzea jde doslova o srdcovou záležitost. „Snažíme se zkompletovat sbírku Vetřelce od fantastického autora Hanse Rudolfa Gigera. Návštěvníci u nás uvidí skoro všechny Alieny, kteří se dají sehnat, už nám jich chybí opravdu málo,“ říká Vlčko.

Exponáty do muzea shání Vlčko společně se svými přáteli po celém světě. „Problém je, že jsou striktně limitované, v některých případech se vyrobí od sto do 1 500 kusů. Mohlo by se zdát, že i takový počet stačí, ale pro celý svět je to opravdu málo. Popkultura je v dnešní době tak zajímavá, že v některých případech nestačí ani limitovaná série 500 tisíc kusů,“ říká Vlčko.

V Poděbradech si můžete prohlédnout přes 640 různých exponátů, například Batmana, Kapitána Ameriku, Mr. Beana, Avatara nebo Želvy Ninja v životní velikosti.

Právě želváci způsobili Vlčkovi nemalé komplikace, protože jsou vyrobeni v jednom kuse a nedají se rozebrat. Jedna postava přitom váží až 100 kilogramů a například Leonardo si cestu do Poděbrad vychutnal z korby valníku.

V Evropě nemá konkurenci

Sběratelství filmových postav patří k jednomu z nejdražších koníčků vůbec. Ceny sklolaminátových a kamenných exponátů se pohybují od deseti do 200 tisíc korun a neustále rostou.

Mezi nejtěžší a nejdražší exponáty v Poděbradech patří kovový Terminátor, který váží 190 kilogramů. Krásným příspěvkem je také Vetřelec v životní velikosti od společnosti Hollywood Collectibles Group, který byl vyroben v omezené edici 150 kusů.

Počtem exponátů se poděbradské Muzeum filmových legend řadí mezi tři největší na světě, v Evropě pak jde o naprostý unikát. Muzeum má otevřeno sedm dnů v týdnu, dospělí zaplatí za návštěvu 190 korun, děti od 3 do 15 let pak 130 korun.

Otevírací hodiny v jednotlivých dnech si můžete ověřit na webových stránkách muzea. O víkendech nabízí pro zákazníky i speciální zábavu, kdy muzeum procházejí herci ve speciálních filmových oblecích.