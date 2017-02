Další dávka luxusu v Dubaji. Šejkové postaví největší přístav v regionu

Nejnovějším stavebním počinem v Dubaji má být nové luxusní přístaviště, ve kterém může podle serveru The National kotvit až 1 400 jachet najednou. Přístav se stane největším přístavem v regionu MENA, který zahrnuje země Blízkého východu a Severní Afriky a má výrazně navýšit počet turistů.

Patrně nejvýraznějším prvkem nového přístavu bude nádherný 135 metrů vysoký maják, který se zároveň bude používat jako obří promítací plátno.

Návštěvníci tak uvidí originální video projekce ve vysokém rozlišení. Uvnitř majáku počítají tvůrci projektu s vybudováním hotelu, na samotném vrcholu si turisté budou užívat výhledy po okolí z přepychové rozhledny.

Součástí nového komplexu v těsné blízkosti známého umělého ostrova Palm Jumeirah bude také speciální molo pro obrovské výletní lodě, nákupní středisko o rozloze 330 tisíc čtverečních metrů, několik hotelů, luxusních rezidencí a tři helipady. V přístavu se bude moct najednou pohybovat až šest tisíc pasažérů.

Samotná stavba by měla začít na konci letošního roku, podle předběžných plánů by nový přístav měl být uveden do provozu během čtyř let.

Představitelé města doufají, že díky novému projektu se jim podaří zvýšit příjem Dubaje z námořní přepravy. Zatímco v roce 2017 by mělo do města připlout zhruba 650 tisíc pasažérů, celkový počet cestujících využívajících lodní přepravu se podle organizace Cruise Line International Association (CLIA) odhaduje na 25,3 milionu.

„Jsem přesvědčený, že projekt bude mít velice pozitivní efekt na celý turistický sektor v našem regionu,“ říká Muhammad ibn Rašíd Al Maktúm, premiér a viceprezident Spojených arabských emirátů. “Rádi podpoříme všechny nové projekty a investice, které k nám přivedou více turistů zajímajících se o tuto část světa.“