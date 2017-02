Češi nakupují bezpečné dovolené. Letošním hitem je Řecko

„Prudce stoupá poptávka po dovolených v Řecku a počet rezervací se v této destinaci zdvojnásobil ve srovnání ve stejném období loňského roku. Poptávku táhne Kréta, Rhodos a Kos. Na rozdíl od Španělska, kde došlo ke zdražení ubytovacích kapacit, jsou ceny Řecka ve srovnání s minulým rokem přibližně stejné,“ uvádí Stanislav Zíma z Asociace cestovních kanceláří.

„V Řecku máme prodáno přibližně 35 procent kapacit. V případě Bulharska a Egypta to je téměř polovina. Část letních letů je již vyprodaná,“ uvedl František Vorel z CK Blue Style. Předprodeje letních zájezdů jsou podle něj rekordní. Exim tours uvádí, že do Řecka má na léto prodáno již 65 procent kapacit, do Španělska a na Malorku 68 procent a do Bulharska 50 procent.

Také podle Alexandrie a CK Fischer bude Řecko letos opět hitem. „Řecko jako tradiční letní destinace sice stále nabízí dostatek kapacit, ty se ale teď během zvýhodněných předprodejů velmi rychle plní. Last minute nabídka tak bude letos zejména v Řecku zřejmě velmi omezená,“ dodal Jan Bezděk z CK Fischer.

CK Alexandria očekává výrazný nárůst zájmu o letecké zájezdy. „Více se budou prodávat i zájezdy vlastní a autobusovou dopravou a celý trh podle nás poroste. O tom, že by letos mělo na dovolenou vyrazit více lidí než v loňském roce, svědčí i dosavadní prodeje,“ prohlásil marketingový ředitel CK Petr Šatný.

Češi loni v létě cestovali meziročně víc, počet cest se čtyřmi a více přenocováním dosáhl sedm milionů. Podíl tuzemských dovolených ale vzrostl z 61 na 63 procent, ukazují údaje statistiků. Lidé preferovali domácí zájezdy a evropské destinace ve Středozemí kvůli obavám z vývoje bezpečnostní situace.