Češi milují zájezdy all inclusive, ale není na škodu vyjít i mimo hotel

Dovolená s předplacenými službami je skutečný hit. To potvrzuje i Jan Osúch z Asociace cestovních kanceláří České republiky. „Zájezdy s režimem all inclusive si v loňském roce vybralo asi 80 % z těch zákazníků českých cestovek, kteří se rozhodli pro letecký zájezd u moře,“ uvádí. „Zejména se jedná o destinace jako Španělsko, Řecko, Turecko, Bulharsko, Tunisko nebo Egypt.“

Ochočené finance

Pravděpodobně největší výhodou all inclusive dovolené je fakt, že máte zcela pod kontrolou celkovou částku, kterou vaše rodina na zájezdu utratí. Zaplatíte třeba 15 tisíc korun za osobu, stranou si dáte něco na fakultativní výlet a pohledy, ale jinak už po celý pobyt nemusíte prakticky otevřít peněženku. Což je zejména v případě cestování s dětmi hodně praktické.

Kdo se někdy vydal do ciziny individuálně nebo si u cestovky zaplatil jen snídaně či polopenzi, ví o čem je řeč. Peníze na dovolené prostě létají.

Stokrát si můžete stanovovat rozpočet na den, stejně to nakonec dopadne jako vždycky – když všechny ty zmrzlinky a džbánky s vínem, pizzy a kebaby, grilované chobotnice a čerstvé ryby, piva na žízeň a kila šťavnatého ovoce sečtete, rychle vám zhořknou na jazyku.

Není all inclusive jako all inclusive

Ale pokud sousedi po návratu z dovolené u moře vychvalovali lukulské hody při snídani, obědě i večeři, velehory zmrzliny a fontány lokálního vína a piva, pak se jich nezapomeňte zeptat, ve kterém hotelu a ve kterém letovisku byli.

Nabídka služeb skrývající se pod lákavým pojmem all inclusive se totiž liší nejen podnik od podniku a s počtem hvězdiček, ale také na základě toho, zda se rekreujete ve Španělsku, Řecku, nebo třeba Turecku.

Pokud jedete na dovolenou s dětmi, all inclusive se rozhodně vyplatí. Zmrzliny jsou v ceně od rána do večera.

„Stává se třeba, že se klienti, kteří minulou dovolenou trávili v Turecku, vrátí z all inclusive pobytu v Řecku a líčí své zklamání z mnohem menší a chudší bufetové nabídky,“ vysvětluje Jan Osúch. Nižší počet jídel na stole však nemusí vždycky znamenat, že vás hoteliér šidí. V každé zemi totiž platí trochu jiné zvyklosti. A také je nutno myslet na to, že čtyři hvězdičky třeba v Tunisku nemusejí znamenat to samé, co čtyři hvězdičky ve Španělsku.

„Je pravda, že tradičně například v Řecku bývá nabídka jídla jednodušší, na snídani si nevyberete z šestnácti možností, ale jen sedmi, ale zase můžete počítat s vynikající kvalitou a poměrně zdravou vyhlášenou řeckou kuchyní,“ upozorňuje Jan Osúch. „Naopak třeba Turecko, Tunisko nebo Egypt jsou vyhlášené bohatým all inclusive a prohýbajícími se stoly, což je dáno i tím, že jsou tam nízké ceny hromadně nakupovaných surovin i pracovní síly,“ dodává.

Pestrou nabídku švédských stolů v Turecku chválí také Šárka Mládková z Prahy, která má srovnání s all inclusive pobytem v Tunisku. „V Turecku nám chutnalo o hodně víc,“ přiznává.

„Byl tam také větší výběr ovoce a zeleniny, odpolední snack a bary s občerstvením jsme měli přímo na pláži. Skvělé bylo nepřeberné množství sýrů, ryby, pro děti lívance, pizzy, alko i nealko pití,“ vypočítává turecké plusy. Lehátka na pláži i u bazénu byla v obou destinacích shodně zdarma, ale v Turecku zvyšovaly komfort ručníky, které se daly půjčit na vratnou kauci.

Spokojenost na rodinné dovolené nezáleží jen na počasí, musíte se také dobře najíst.

Internetové recenze napoví

Podle Jana Osúcha z ACK ČR často pramení nespokojenost klientů nikoli z nedostatečného servisu, ale jde spíše o nesladěná očekávání s tím, jak v té které destinaci chápou pojem all inclusive. Praktickým barometrem spokojenosti jsou proto zejména zkušenosti jiných turistů, kteří už ve zvoleném hotelu dovolenou trávili.

Na ně spoléhá i Petra Šustrová ze středních Čech, která už roky jezdí s rodinou na dovolenou do tří až pětihvězdičkových hotelů v Řecku nebo ve Španělsku. „All inclusive volíme kvůli dětem, protože kdybychom se o dovolené stravovali v restauraci, tak bychom se nedoplatili,“ vysvětluje. „Nejezdíme ale naslepo. Informace o kvalitě jídla v konkrétním hotelu si vždycky dopředu zjišťujeme z recenzí na internetu.“

Podle jejích zkušeností bývá zpravidla v hotelu s více hvězdičkami jídlo lepší, ale není to stoprocentní jistota. „Třeba u těch se třemi hvězdičkami se jídlo často opakuje, obědy jsou většinou chudší než večeře a navíc tam mnohdy není občerstvení během dne. K pití bývají většinou levné limonády i alkohol a jen obyčejná káva a čaj,“ líčí Petra Šustrová.

„Hotely s více hvězdičkami mívají bohatší výběr jídla během celého dne, dostatek ovoce a zeleniny, více druhů káv i alkoholických koktejlů a pro děti i různé příchutě zmrzlin. Také tam mívají častěji tématické večery s místními lahůdkami,“ dodává.

Kampak byste chodili?

Vypadá to, že all inclusive je jedna velká selanka, kdy vám pečení holubi málem skáčou do úst, zatímco se opalujete u bazénu, děti s pusou plnou pochoutek nezlobí a jediné, co musíte čas od času udělat, je natřít se krémem a vystavit slunci druhou polovinu těla.

Jenže každé plus má i své minusy a jedním z nich je v případě tohoto typu pobytu tendence nevytáhnout paty z resortu. Proč taky, když jídla a pití je tu dost (navíc jste si ho předplatili, tak je třeba náležitě konzumovat), moře je tu stejně modré jako jinde a absence lákadel, za která by se dalo utrácet, potěší nejen pravověrné šetřílky.

Máte-li dovolenou s all inclusive, nemusíte prakticky vytáhnout paty z resortu. Možná by ale byla chyba připravit se o autentický zážitek třeba z řecké taverny.

„Pokud opravdu máte tak náročný celoroční program, že si opravdu přejete jen přečíst těch pět knížek, co jste si s sebou přivezli, opálit se a nic víc, tak je pro vás all inclusive určitě ideální,“ přikyvuje Jan Osúch z ACK ČR.

„Stejně tak, když cestujete s dětmi a víte, že s nimi chcete celý týden stavět hrady na pláži. Ale můj osobní názor je, že neomezené stravování často také svádí k tomu, aby lidé strávili celou dovolenou v hotelu a na přilehlé pláži.“

A byla by jistě škoda připravit se o autentické zážitky ze země, kde jste třeba předtím ještě nikdy nebyli. Nepoznat místní památky, neprozkoumat přírodní krásy a neochutnat specifickou lokální kuchyni, která se při vší úctě v hotelových řetězcích prostě nepodává.

Chystáte se letos na zájezd s all inclusive poprvé, nebo už máte tyto zkušenosti za sebou a říkáte „nikdy víc“? Co pro vás tento typ dovolené znamená? Své dotazy a zkušenosti sdílejte s ostatními čtenáři v diskuzi.