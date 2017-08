Putování krajinou skla. Na kole za největším podzemním jezerem Česka

Co stojí za návštěvu Městská galerie Vlastimila Rady – nachází se v budově radnice a je zajímavým výstavním prostorem. Kromě stálé expozice obrazů, kreseb a fotografií malíře Vlastimila Rady, který žil několik let v Železném Brodě, se zde konají krátkodobé výstavy, na kterých se může prezentovat opravdu každý. Stačí vyplnit a zaslat jednoduchou žádost a přihlásit se. Městské muzeum v Železném Brodě – má dvě stálé expozice. Sklářská expozice sídlí v budově spořitelny na náměstí 3. května je orientována na vývoj železnobrodského sklářství. Národopisná expozice je umístěna v největší železnobrodské roubené stavbě z roku 1807 zvané Běliště. Trávníky – příměstská enkláva staveb lidové architektury představující dochované roubené domy horního Pojizeří budované od 2. poloviny 18. století. V současnosti jsou Trávníky vesnickou památkovou rezervací a jednotlivé stavby nesou jména svých původních obyvatel (např. Horynovsko, Hrušovsko, Jechovsko, Knopovsko). Vodní elektrárna Spálov - hydroelektrárna stojí těsně nad soutokem řeky Kamenice s Jizerou. Byla vybudovaná v letech 1921 – 1926 ve stylu art deco, byla koncipovaná jako středotlaká, derivační, průtočná, pološpičková a ručně ovládaná. Od téměř dva kilometry vzdáleného bitouchovského jezu je voda k elektrárně vedena raženou štolou dlouhou 1323 metrů a zděným kanálem o délce 437 metrů. S původní technologií sloužila elektrárna téměř 70 let. V roce 1998 prošla generální rekontrukcí a modernizací, a tak může dál sloužit svému účelu. Po předchozím objednání je veřejnosti přístupná. Kostel Navštívení Panny Marie v Bozkově - ranně barokní poutní kostel byl v minulosti významným poutním místem. Nachází se v něm vzácná gotická plastika madony, zvaná Královna hor. Kostel je z vnějšku střízlivý, zato uvnitř na venkovské poměry bohatě zdobený. Jeho věž je vysoká 49 metrů a vyhlídkový ochoz slouží jako rozhledna. Bozkovské dolomitové jeskyně - Tvoří je nejrozsáhlejší jeskynní systém v severovýchodních Čechách a jako jediný je tvořen vápnitým dolomitem. Jeskyně, které jsou geologickou lokalitou národního významu, mají od roku 1999 status národní přírodní památky. V nejnižších částech jsou trvale zaplaveny vodou vytvářející podzemní jezera, největší v Čechách. Vyznačují se neobvyklým rozsahem selektivní koroze stěn a stropů a ojedinělými formami těchto útvarů. Svou celkovou délkou dosud objevených prostor - 1060 m a výškovým rozpětím (denivelací) 43 m jsou nejdelšími dolomitovými jeskyněmi v České republice. Návarov - Zřícenina hradu Návarov stojí nad romantickým soutokem řeky Kamenice a potoka Zlatníka. Zachovaly se zbytky předhradí s příkopy, trosky mohutného paláce s valenými klenbami ve sklepení. Hradní zříceniny jsou volně přístupné. Hrad byl vybudován ve 2. polovině 14. století a mezi jeho majiteli byl nějaký čas i král Jiří z Poděbrad. Za třicetileté války hrad v roce 1643 dobyli Švédové. V roce 1644 byl Návarov pobořen, aby se nemohl stát opěrným bodem nepřátel. Hradní zdivo bylo navíc použito při stavbě nedalekého barokního zámku.