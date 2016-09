Tip na podzimní prázdniny v sedle: cyklistická paráda okolím Šluknova

Samotný Šluknov se skládá ze čtyř částí (Nové Hraběcí, Císařský, Království a Rožany), ve kterých jsou hned dva kostely a jedna kaple, což vyvrací mou představu o bohem zapomenutém kraji.

A malebná krajina Šluknovského výběžku s nepříliš vysokými kopci, úhlednými vesničkami a celkem přehledným turistickým značením je přímo ideální pro cyklotoulky.

V dosahu jsou hned dvě chráněné krajinné oblasti (Lužické hory a Labské pískovce) a dva národní parky (České a Saské Švýcarsko), díky nimž patří tato oblast k nejunikátnějším místům ve střední Evropě a tipů na výlety je tu tudíž nepočítaně.

Přímo ve Šluknově je celkem hezké náměstí, v jehož středu se tyčí barokní sloup Nejsvětější trojice, vedle něj stojí empírová kašna se dvěma chrliči, jejíž jedinečnost spočívá v tom, že je vyrobená z jednoho kusu kamene, a naproti nim dožívá nádherný secesní dům, který už má to nejlepší asi za sebou. Prostě celkem normální náměstí.

Podstávkové tkalcovské domy

To, co ovšem na náměstí chybí a co je přitom tak trošku poznávacím znamením zdejšího kraje, jsou podstávkové tkalcovské domy. Podstávkový dům v sobě spojuje tradici lužického či českého roubeného domu uzpůsobeného pro oblasti, kde v zimně teploty klesají dlouhodobě pod bod mrazu, a tradici franckého či durynského hrázděného jednopatrového domu, uzpůsobeného pro provozování řemesel.

Takových domů neuvidíte v Čechách mnoho, naštěstí v okolí šluknovského náměstí je jich celkem dost a některé z nich jsou pořád ve výborné kondici.

Podstávkové domy jsou symbolem zdejšího kraje.

Při důkladnější prohlídce města nemůžete přehlédnout jeho další zajímavost: překrásně zrekonstruovaný zámek ve stylu anglické renesance obklopený hezky udržovaným anglickým parkem. S jeho návštěvou určitě neváhejte, už jen kvůli příjemné cukrárně v jeho útrobách.

A jako takové pietní rozloučení se Šluknovem doporučuji zastávku na místní Křížové cestě, kterou tvoří dvanáct zastavení a jejíž součástí je i Getsemanská zahrada a pomník padlým z 1. světové války.

Do Švýcarska

Ze Šluknova se vydejte po cyklostezce 211 na jih, směrem na Čítkův mlýn (na sever vede tato cyklostezka do Německa, kde navazuje na německé značení), tam uhněte po turistické červené doprava na Kunratice a vyjedete před nádherným arboretem. Je v něm k vidění na 200 druhů dřevin a v době mé návštěvy bylo volně přístupné (patří Střední lesnické škole a Střední odborné škole Šluknov).

Pokračujte po červené na Brtníky a v případě, že byste se potřebovali najíst či napít, zajeďte do zdejší restaurace U krkovičky. Dal jsem si tu oběd a byl vynikající.

Další osadou na trase je Kopec, při jehož návštěvě zažijete jinde nevídanou geograficko - fyzikální anomálii. Sice jedete z kopce, zároveň ale i do Kopce. Obě osady (Brtníky i Kopec) jsou velice půvabné, přičemž jejich krásu vytváří kombinace zajímavých a krásně upravených chalup zasazených do prostředí, které se vyznačuje až neskutečně intenzivním klidem.

Českosaské Švýcarsko mezi Kopcem a Kyjovem Krásné příklady lidové architektury jsou i v Brtnících.

Kousek za Kopcem začíná Národní park České Švýcarsko, což poznáte podle značky a hned několika příjemných změn. Zaprvé definitivně zmizí z cesty auta, zadruhé se objeví pískovcové skály nejrůznějších rozměrů a tvarů a zatřetí ubude i turistů (především motorkářů).

Je to asi tím, že část Česko Saského Švýcarska okolo Hřenska jich pojme tolik, že sem už nedorazí. Dalších pět až sedm kilometrů vede cesta opravdovou divočinou. Asi jsem měl štěstí, ale potkal jsem všeho všudy dva cyklisty, takže jsem si mohl užít klid, po jakém většina touží a kolikrát za ním putuje i mnohem dál, než je třeba.

Kyjovské údolí

Ovšem všeho do času. Další vesnicí na trase je Kyjov a tady se to turisty opět jen hemží. A není divu. Z Kyjova do Brtníků, nebo spíše po Turistický most (což je asi v půlce cesty) vede jedna z nejkrásnějších stezek, kterou NP České Švýcarsko má.

Navíc vyvrací u nás celkem běžný, i když falešný dojem, že skalní oblasti se hodí jen pro pěší turistiku. Pro cestu Kyjov - Brtníky je ideální kolo. Samozřejmě i tady budete muset občas z bicyklu slézt, protože některé vyhlídky jsou přístupné jen po schůdcích, nebo budete procházet příliš úzkými stezkami, ale to nevadí.

Cesta z Kyjova k Turistickému mostu

Nejznámější a nejpopulárnější atrakce na trase je asi Kinského vyhlídka, ale komu by se nechtělo trmácet nahoru, může si kousek od ní prohlédnout romantickou průrvu potoka s jeskyní zvanou Vinný sklep či Čertovu skálu s letitou „pamětní deskou“.

Po celou cestu pojedete okolo potoka, který je vlastně říčkou a nazývá se Křinice. Tato říčka o celkové délce asi 30 km protéká částečně naším územím a částečně Německem a v délce sedmi kilometrů tvoří státní hranici.

To nejkrásnější z Kyjovského údolí končí u Turistického mostu, který postavili skutečně turisté, a to již v roce 1908. Z mostu zpátky do Šluknova už nejde zabloudit, takže šťastnou cestu a užijte se zdejší pohodový kraj. Další tipy na www.mesto-sluknov.cz.