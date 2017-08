Krajinou Černých baronů a milované historie. Cyklotoulky okolím Nepomuku

Začněme jedním svatým. Možná čekáte na Jana, který vskutku proslavil městečko Nepomuk asi nejvíce, ale skutečným prvopočátkem všeho jsou šlépěje sv. Vojtěcha a legenda o jeho zázraku.

Kopec českých dějin

Nepravidelný půdorys ulic města je nejlepším příkladem toho, že město vzniklo na křižovatce starých zemských stezek, které vedly zdejším krajem již od 10. století. Po jedné z nich doputoval do dřívější osady i svatý Vojtěch, jehož šlépěj je vtisknuta do kamene kapličky na konci Zelenodolské ulice.

Panovalo tehdy velké sucho a Vojtěch přivolal blahodárný déšť a vrch Nepomuku se pak jako první v celém kraji zazelenal. Od té doby nazýván Zelenou horou.

Tato nepřehlédnutelná dominanta tyčící se nad Nepomukem pak několikrát vstoupila do dějin.

Ať už to byl opoziční spolek Zelenohorská jednota, který se příliš nekamarádil s Jiříkem z Poděbrad, nebo Rukopis zelenohorský, který měl v obrozenecké době posílit národní hrdost, avšak dodnes rozděluje národ z důvodného podezření, že se jedná o podvrh.

Současná společnost si zase Zelenou horu spojuje se Švandrlíkovým kultovním filmem Černí baroni, který dokumentuje smutnou poválečnou etapu zámku, kdy došlo k devastaci této kulturní památky.

Barokní celebrita

V nádherné krajině najdeme asi nejvíce odkazů na nejoblíbenějšího světce baroka Jana Nepomuckého.

Jeho kanonizace v době baroka mu přinesla nesmrtelnou slávu v celém křesťanském světě a z Nepomuku se stalo přitažlivé poutní místo. K jeho slávě zde byl podle plánů K. I. Dientzenhofera zbudován skvostný barokní Kostel sv. Jana Nepomuckého a řada dalších objektů. Dnes jeho kult můžeme studovat ve Svatojánském muzeu, zřízeném v budově arciděkanství.

Svatý Jan Nepomucký byl nejoblíbenějším světcem baroka. Kostel zasvěcený svatému Janovi byl zbudován k jeho slávě podle plánů samotného K. I. Dientzenhofera.

Nepomucké náměstí je však pojmenováno po jiném slavném rodákovi. Augustin Němejc byl český malíř oslavující hlavně život prostých lidí. Jeho patrně nejznámějším dílem je opona plzeňského Divadla Josefa Kajetána Tyla. Pokud byste ji chtěli obdivovat, nemusíte až do Plzně. Stačí navštívit jeho rodný dům, dnes sloužící jako galerie, kde je ke zhlédnutí reprodukce a mnoho dalších děl, dokumentů a předmětů z jeho života.

A pokud byste si chtěli všechny tyto slavné milníky a osobnosti prohlédnout v kostce, zajděte do Městského muzea a galerie.

Originální turistický koktejl

Ale dost bylo duchovna, vzhůru na Zelenohorskou poštu. Historie výstavného domu by sama vydala na kroniku. Dnes ve svých útrobách schovává ne zrovna malou expozici prvorepublikových veteránů české i zahraniční výroby, zemědělských strojů a třeba také starou zámečnickou dílnu nebo sváteční pokoj místní honorace.

A když už se pohybujeme na vlně mapující dopravní prostředky, šlápneme do pedálů i my. Vydáme se po mezinárodní cyklotrase 31 a zvlněnou otevřenou krajinou pozvolna vystoupáme do vsi Tojice.

Zelenohorská pošta. Historie budovy samotné by vydala na kroniku. Dnes ukrývá poklady vonící naftou a benzínem. Tojická minizoo, živá památka ničivých povodní.

Zde nehledejme nic technického ani historického, tentokrát je naším cílem Tojická mini zoo a nutrie. Zbyly zde po ničivých povodních a dnes je jich více než samotných obyvatel obce. Staly se vyhledávaným turistickým cílem a tak zde časem vznikla i malá expozice. Pokud máte při ruce kus starého pečiva, můžete nutrií mazlíčky nakrmit, ovšem pozor na ostré zuby!

Až vám tito hlodavci sní svačinu, vydejte se na Vrčeň. Ve zdejší expozici místního nadšence zde ožívá nádherný svět kolejnic, výhybek, lokomotiv, vagonů, uniforem a kleští s jízdenkami.

Kaple sv. Vojtěcha je jednou z drobných sakrálních památek Nepomucka.

Dalším pěkným místem k ohledání jsou místa spjatá se svatým Vojtěchem. Pokud už budete ve Vrčni, najděte si čas na malou odbočku, která rozhodně stojí za to.

Po silnici směr dále od Nepomuka dojedete do míst, kudy vede zelená turistická značka a odtud krátkou odbočkou pod vrch Chlumec.

Kaplička zasvěcená svatému Vojtěchovi pohladí na duši a skromně upomene na svého patrona. Stejně tak jej připomíná i studánka Dobrá voda, vzdálená necelých půl kilometru do strmého kopce na druhé straně od silnice.

Podle legendy ji prý svatý Vojtěch daroval zdejšímu lidu, aby jej občerstvovala při tvrdé práci. Patří k místům tichým a životadárným, a pokud máte žízeň, využijte legendárního Vojtěchova milosrdenství a občerstvěte se.

Válečná katastrofa v bučinách

Dalším místem vhodným k bližšímu prozkoumání je Přírodní park Buková hora – Chýlava. Směr stočme zpět k Nepomuku a až opět narazíme na cyklotrasu č. 31, vydáme se směrem na Srby a Ždírec.

Trasa vede podél železnice a tak je jasné, že sklon je více než přívětivý. To se ovšem změní před Ždírcem, kde odbočíme na cyklotrasu 2148, která nás provede jmenovaným přírodním parkem až pod Bukovou horu, kde se v místě křížení se zelenou turistickou značkou vydáme směrem k vrcholu Bukové hory a Národní přírodní rezervaci Chejlava.

Přírodní park Buková hora – Chýlava místy připomíná bukový prales. Na některých místech vás čeká skvostný výhled.

Stoupání je vydatné, ale odměnou je minimum lidí, ticho a majestát listnáčů připomínající prales. Chejlava prý patří k nejpěknějším bučinám Plzeňska a pokud budete hledat, naleznete zde i různé vzácné byliny. Od Bukové hory sjedeme až ke křížení s modrou turistickou značkou, po které se vydáme opět vzhůru směrem na Kámen. Skála Kámen je opravdu čarovné místo a výhled z ní je působivý.

Oddechněte, zklidněte mysl a chvíli rozjímejte. Pokračujeme po modré vstříc dalším kilometrům. Ještě si trochu zastoupáme, abychom všechny pracně našlapané výškové metry mohli zase ztratit.

Příjemná lesní cesta nás zavede k hájovně Na Dubči na kraji lesa, k místu dřívějšího neštěstí. 22. února 1944 zde byl sestřelen americký bombardér B-24J. Deset vyhaslých životů symbolizuje deset krychlí a celý památník korunuje vysoký nakloněný obelisk.

V duchu můžete americkým letcům poděkovat a pak už se vydáme zpět do Nepomuku. Že to není daleko, poznáme podle Zelené hory, kterou zkrátka nelze přehlédnout.