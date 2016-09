Skoro léčivá cyklojízda: Přes Ameriku kolem Motýlího domu až k bahnu

V okolí Chebu vždy pramenilo mnoho kyselek a za středověku bylo běžné, že každá vesnice měla svůj pramen. Ten nejznámější chebský byl od roku 1603 znám jako Slatinná kyselka a už tehdy jej doktoři doporučovali jako léčebný prostředek. Časem se dokonce proslavil jako nejúčinnější pramen v Evropě a k Chebu se sjížděl celý svět.

Slibný rozvoj sice přerušila třicetiletá válka, ale voda se rozvážela i poté do celé Evropy v keramických lahvích a popularita pramene rostla, což bohužel neznamenalo i růst lázní, spíše naopak. Boje o turisty mezi chebskými hostinskými a sedláky z okolí pramene vedly postupně k zániku lázní.

Teprve na konci 18. století jejich slávu obnovil doktor Adler, který za vydatné pomoci císařského dvora donutil chebské radní ke stavbě osady přímo u pramene. Tím vznikly samotné lázně. Papíry byly podepsány 27.4. 1793 a to je i datum, které můžeme považovat za vznik Františkových Lázní. Slatinný pramen je přejmenován na Františkův, jako důkaz vděku císaři Františku I. za jeho podíl při vzniku lázní.

Františkovy Lázně

Léčí nejen pramen, ale i prostředí

Dnes se ve Františkových Lázních léčí především nemoci srdce, krevního oběhu, gynekologická onemocnění a problémy pohybového aparátu. Léčba zahrnuje slatinné koupele, slatinné zábaly, plynové injekce, uhličité koupele a stejně jako v minulosti léčí i samo prostředí. Nádherné lázeňské domy převážně ve stylu historismu a klasicismu jsou ověšeny květinami, na rozdíl třeba od Karlových Varů se tu stále mluví převážně česky a panuje tu klid, nádherný, božský klid.

Samotnou kapitolou jsou pak zdejší parky, na počátku 20. století tu bylo 200 hektarů parků, dnes je to trošku méně, ale i se zdá, že jsou všude. V parku tudíž musíme zákonitě začít i náš cyklovýlet.

Ze Sadů u Františkovy promenády vyrážíme, jak jinak než parkem, směrem k Americe. Ne že bychom se chtěli vydat přes moře, ale k vodě míříme. Amerika je totiž velký chovný rybník s ostrovem, který slouží jako hnízdiště a tahová zastávka celé řady různých vodních ptáků, mezi nimiž je mnoho druhů kriticky ohrožených i v rámci celé Evropy. Celá oblast je zároveň přirozeným biotopem, proto byl ostrov v roce 1990 i s větší částí rybníku vyhlášen jako přírodní rezervace.

U rybníka je malá pláž a půjčovna loděk, na břehu krásná hrázděná stavba, přímo u vody je romantická výletní restaurace a celou idylu doplňuje malá zoologická zahrada. Co víc si přát? Třeba hrad? Jak je libo, je odsud jen pět kilometrů a cestou k němu budete míjet dřevěnou pozorovatelnu, ve které se určitě zastavte, na jejích ochozech jsou vyobrazeni všichni zde žijící či alespoň někdy prolétnuvší ptáci a navíc je na ně (na ty přítomné) z pozorovatelny krásně vidět.

Gotický hrad a Motýlí dům

Hrad Seeberg stojí ve vesničce Ostroh, která je sama o sobě velice půvabná, ale mimořádnosti jí dodává zdejší hrad. Tyčí se tu již od 12. století, což by mu na kouzlu možná nepřidalo, ale v roce 1990 byl kompletně a velice vkusně zrekonstruován a dnes je tu několik stálých expozic a z věže i krásný výhled do okolí.

Pokračujte pohodovou cestičkou přes obec Hazlov, Vojtanov a Žirovice do obce Kateřina. V Žirovici si rozhodně udělejte malou zastávku. Ne že by vesnice byla nějak kouzelná či zajímavá, ale uprostřed ničeho se objeví nenápadný domek, který nese název Motýlí dům – a právem. V přízemí jsou stovky vypreparovaných jedinců od těch nejmenších až po ty údajně největší na světě a v patře, si dalších pár stovek motýlů všech barev volně poletuje, můžete je pozorovat z bezprostřední blízkosti, klidně je i fotit. Už jsme byli na Americe, tohle připomíná trošku Afriku, ale tím to rozhodně nekončí.

Národní přírodní rezervace Soos

A nakonec něco hlavně pro děti

Národní Přírodní Rezervace SOOS patří mezi nejvýznamnější přírodní rezervace v Česku. Na ploše 221 hektarů se rozkládají rozsáhlá rašeliniště, minerální slatiniště a bublající bahenní sopky, tzv. mofety. Jde o pozůstatky řas a rozsivek, které tu žily v minulosti a postupem času vytvořily bezmála sedm metrů silnou vrstvu křemeliny, tzv. křemelinový štít.

Další velkou atrakcí je místní úzkokolejná dráha Kateřina, kterou se zde můžete i svézt. V pavilonu s expozicí Dějiny Země najdete modely dinosaurů v životní velikosti a velkoplošné reprodukce obrazů Zdeňka Buriana, legendárního českého umělce specializujícího se na období druhohorních prehistorický ještěrů. Do cíle zbývá pár kilometrů, takže poslední tip na závěr. Jeden z nejkrásnějších vodních aquaparků u nás stojí ve Františkových Lázních, jmenuje se AquaForum a tvoří ho venkovní i vnitřní bazény, vířivky, sauny a masáže, prostě ideální zakončení povedeného cyklovýletu.