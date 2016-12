Brdy se přiblíží cyklistům, příští rok se označí nové stezky a trasy

Zatímco turistické trasy letos značil Klub českých turistů, cesty pro cyklisty by se měly ve větší míře teprve značit. Například Spálené Poříčí na Plzeňsku na značení žádá dotaci ministerstvo pro místní rozvoj.

„Ona část Brd (bývalý vojenský prostor) je stále ještě neodminovaná, takže se nemohou trasy úplně všude propojit,“ říká starosta Pavel Čížek. Podle něj jsou už schválené cyklotrasy v místech mimo vojenský prostor, kde dosud nebyly.

Tam, kde je vojenský prostor, se jedná o napojení hlavní cyklostezky, která vede přes Padrťské rybníky. Měly by se označit stezky z několika směrů, připravuje se výhledově i propojení na Příbram a na Strašice. Náklady na samotné značení nebudou podle Čížka velké, nákladnější by časem mohlo být případné vybavování odpočívadel a podobně.

Pěší stezky značil letos v Brdech Klub českých turistů. V Plzeňském kraji to bylo kolem 30 kilometrů nových tras na území bývalého vojenského újezdu Brdy.

I když návštěvnost Brd nebyla tak velká, jak se původně očekávalo, ve Spáleném Poříčí cestovní ruch posílil. „Na infocentru, kde jsme před šesti lety začínali s 1 500 návštěvníky, jsme letos překročili 10 000 lidí,“ řekl Čížek. Podle něj neoznačení stezek ale řadu svátečních cyklistů odradilo.

„Hodně jsme komunikovali s turisty, kteří byli ubytovaní u nás na ubytovně. Byli to spíš lidé, kteří jsou zvyklí jezdit jako cykloturisté, mají mapy, jezdí podle GPS, dobře se orientují bez ohledu na proznačení tras a stezek,“ popsal.

Řada starších lidí nebo rodin s dětmi podle něj ale přiznala, že by do Brd na kolech jeli, ale báli se, že se bez značení ztratí a budou bloudit. „Dost lidí se toho obávalo, chceme i toho běžného svátečního cyklistu vést někudy, kde je to hezké,“ dodal starosta.