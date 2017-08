A zase to Chorvatsko. I letos bude pro Čechy nejoblíbenější destinací

Chorvatsko vévodilo žebříčku dovolených zhruba 20 let. Předloni však vyjelo meziročně o tři čtvrtiny českých návštěvníků více na Slovensko, takže se v roce 2015 dostalo na pomyslnou první příčku.

Podle ACK se v last minute zájezdech stále více prodává dovolená u moře, proti loňskému roku jde o nárůst o desítky procent. Sezona by tak měla být rekordní pro všechny cestovní kanceláře, počet prodaných zájezdů do konce července meziročně stoupl o 27 procent.

Podle asociace je stále větší zájem o letecké zájezdy, a to i právě do Chorvatska, zvláště do jeho jižních částí.

V předprodejích bylo letos největší zvýšení u zájezdů do Egypta a Itálie, v last minute sezóně pak u Turecka a Tuniska. V loňském roce nebyl však zájem o Egypt velký, proto je procentuální porovnání podle asociace zavádějící, šlo však o více než dvojnásobek loňských čísel. Letos se podle asociace zájem o Egypt nesnížil ani po vraždě Češky, která zemřela v červenci v Hurghadě (co se stalo, popsal její bratr zde).

Možnost pro rozšiřování nabídky vidí asociace například v Albánii, kam jsou zájezdy levnější. Masový turismus se tam podle ředitele Čedoku Jana Koláčného teprve rozvíjí.

Počet prodaných zájezdů by mohl růst i do Španělska. V srpnu ale například stovka obyvatel Barcelony protestovala proti nárůstu turistiky v regionu. Loni tam zamířilo 182 tisíc Čechů, letos by to mohlo být až kolem 200 tisíc lidí.

Podle místopředsedy asociace Zdeňka Kříže by mohlo být řešením nárůstu počtu turistů prodloužení sezóny a tedy rozmělnění jejich počtu v delším časovém obdobím.

Toho by se v českých podmínkách dalo podle něj dosáhnout rozdělením letních školních prázdnin například na dvě etapy podle regionů, jako je tomu u jarních prázdnin.

Rozšiřování sezony je podle asociace vidět už letos, kdy roste zájem o zájezdy v září a říjnu. Letos jsou na toto období stabilní prodeje cest do Turecka, Tuniska, Egypta nebo na Kanárské ostrovy.