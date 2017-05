Třicet dní nebo dva tisíce. Nezapomeňte pořídit dětem cestovní doklady

Za pas pro osobu mladší 15 let zaplatíte stokorunu, občanský průkaz vás bude stát o polovinu méně. Oba doklady budou dětem platit pět let. Pokud jste na občanku či pas zapomněli a termín odjezdu na dovolenou už se blíží, máte ještě jednu možnost. Úřad vydá cestovní pas i do šesti dnů, zaplatíte za něj ale dva tisíce.

Co potřebujete k vydání pasu nebo občanského průkazu pro vaše dítě? Na magistrát dle vašeho bydliště přineste rodný list dítěte, svůj občanský průkaz zákonného zástupce, a pokud si pas vyřizujete poprvé, musíte předložit doklad o českém státním občanství dítěte.

Fotografii byste neměli potřebovat, dítě by vám měli úředníci vyfotit přímo na místě, v některých úřadech je k dispozici fotografický automat.

Osmý nejsilnější

Pořízením pasu sobě i dítěti dostáváte do ruky „silnou zbraň“. Z takzvaného Passport Indexu totiž vyplývá, že český cestovní doklad je v současné době osmý nejsilnější na světě. Bez víza, čili čistě na pas, mohou nyní Češi do 152 členských zemí OSN.

Organizace spojených národů přitom v současné době registruje 193 zemí, Češi tak za pomoci pasu neproniknou jen do 41 z nich. O mnoho víc zemí nemohou s pasem navštívit ani ti, kteří jsou v žebříčku ještě nad nimi.

První jsou Němci a občané Singapuru, kteří mohou svobodně jet do 159 zemí, následují Švédové (158) a tak dál. Před Českem, s nímž se na „metě 152“ nachází Malta, je na dělených místech dohromady 26 zemí, z posttotalitních států ani jediný.

Luxusního pasu Češi využívají. Tři čtvrtiny z těch, kteří překročí hranice, míří do zemí s bezvízovým stykem, výsledkem čehož je, že mezi tuctem Čechy nejnavštěvovanějších destinací není ani jedna, do níž je třeba cokoli víc než pas.

Do tradičně nejoblíbenějšího Chorvatska se takto může dlouhá léta. Efekt zrušení víz je lépe vidět na Thajsku, kam lze volně od roku 2011, nebo na Spojených arabských emirátech, jež víza nežádají od předloňska.

Minulý rok vyrazilo do Thajska 44 tisíc českých turistů, do Emirátů 55 tisíc, což činí skokový nárůst. Kromě úspory času lidé díky zrušení poplatku za víza ušetřili i peníze, v případě zmiňovaných Emirátů šlo o téměř 1 700 korun na osobu.

„Sílu českého pasu pociťujeme,“ potvrzuje Tereza Picková z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA). „Využívají ho například cestovky organizující různé cesty kolem světa, jimž to usnadňuje práci.“

Přesto zbývá několik atraktivních zemí, jež víza požadují, například Kuba, Šrí Lanka, Čína, Vietnam či Rusko. Snad se tedy brzo dočkáme zrušení i u nich.