Farmář se vsadil, že dojede ze Sydney do Londýna bez letadla. Vyhrál

, aktualizováno

Australan Ty Dalitz má za sebou fascinující cestovatelský příběh. Projel půl světa a dostal se ze Sydney do Londýna, aniž by jedinkrát použil letadlo. Stopoval, plavil se po moři, jel autobusy, vlaky i na motorce. Urazil 60 000 kilometrů, stálo ho to 30 000 dolarů a dva a půl roku času.