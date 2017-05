Kudy pojedete do Chorvatska? Vyberte nejoblíbenější trasy, prověříme je

Vybrat nejvhodnější trasu a čas pro jízdu do Chorvatska (v našem případě jsme zvolili Split) je zážitek sám o sobě. Na cestě tam i zpátky na vás čeká zhruba 1 100 kilometrů jedním směrem a průjezd několika zemí s většinou zpoplatněnými silnicemi.

To všechno navíc v náročném víkendovém provozu a v létě s autem vycpaným do všech možných rozměrů. Kudy jet, když všichni míří stejným směrem jako vy?

Kdy bude na D1 nejhůř? Český ÚAMK varuje před následujícími rizikovými dny: 30. 6., v červenci pak 1., 8., 15., 22., 28., 29. a 30. 7., v srpnu 5. a 6., 12. a 13., 19., 26. a 27. 8.; a také ještě 2. a 3. září. Jako kritická místa označuje celou dálnici D1, modernizované úseky jihočeské dálnice D3, v Rakousku úsek dálnice A5 mezi Poysbrunnem a Schickem, který je ve výstavbě, opravovaná autostráda A23 na jihu Vídně, dálnice A2 mezi Wiener Neustadtem a Grazem a tunely na dálnici A9 (Selzthal - hlavně 16. 8., Klaus). A ve Slovinsku bude dopravu komplikovat výstavba nové dálnice od města Ptuj k hraničnímu přechodu Macejl. Celý tento úsek je ovšem možné objet po naší trase číslo 2.

Bohužel, dopředu je nutné říct, že nepříjemnostem s ucpanými silnicemi se většinou nevyhnete.

Připravili jsme pro vás návrh čtyř možných tras. Vyberte, která se vám nejvíc líbí. Tu, která vyhraje v anketě, v předstihu prověříme ještě před vámi, druhou nejoblíbenější pak projedeme na zpáteční cestě. Podíváme se na ceny pohonných hmot, na plánované objížďky a prověříme detaily, které by mohly o vaší cestě rozhodovat.

České prokletí

Ve třech našich cestách je zahrnutá i dálnice D1. Česká dálniční páteř prochází rekonstrukcí a podle expertů se hlavně v nejoblíbenějších termínech máme na co těšit.

D1 pravidelně kolabuje kvůli dopravním omezením a hustému provozu - a o prázdninových sobotách to bude ještě mnohem horší. Katastrofa to bude i o pátečních odpoledních a evropské autokluby varují, že i o některých nedělích, kdy se budou k jižním mořím přesouvat davy dovolenkářů z německých zemí.

Záleží jen na vás, zda se jí zatoužíte vyhnout nebo se rozhodnete pro utrpení, které vám hned na začátku cesty přinese. Variantu s její objížďkou najdete v naší trase číslo tři, na určité komplikace se ale připravte v okolí Benešova.

1. Cesta přes Maribor

Za ideálního stavu bez kolon a front na hranicích se dá trasa dlouhá cca 1080 km ujet do 11 hodin, je tedy nejrychlejší. Ale také druhá nejdražší. Pokud máte v plánu zůstat u moře dva týdny, budete potřebovat dvě rakouské 10denní dálniční známky (dohromady 17,80 eur, 480 Kč) a měsíční slovinskou známku (30 eur, 805 Kč). Ve Slovinsku máte možnost koupit i týdenní známku za 15 eur, ale v tomto případě neušetříte. Jenom za tyto známky tedy zaplatíte zhruba 1 300 korun. Plus na vás ještě čeká mýtné 229 kun (870 Kč) za jednu cestu ze Zaprešiče u slovinsko-chorvatských hranic do sjezdu Dugopolje u Splitu. I tu samozřejmě musíte zaplatit dvakrát, dohromady tedy zhruba 1 750 Kč.

Celkové poplatky tedy vyjdou zhruba na 3 000 korun. Pokud bychom chtěli dojet až k Dubrovníku, je to dalších 51 kun (189 Kč) navíc za jednu cestu. Dobrá rada: mýtné kvůli výhodnějšímu kurzu rozhodně plaťte kartou. Nebo si pořiďte předplacené mýto ENC.

Dobrou variantou je objížďka slovinské dálnice přes Mureck a Ptuj (+35 min. Pokud chcete výrazně ušetřit (v případě desetidenního pobytu v Chorvatsku budete potřebovat slovinskou měsíční dálniční známku za 30 euro), dá se objet zhruba padesátikilometrový úsek slovinské dálnice (30 minut jízdy) objížďkou už z Rakouska (Mureck, Lenart a Ptuj), která je delší zhruba o půl hodiny.

Celkové náklady na poplatky: 3 000 Kč

Do nákladů se nepočítá česká dálniční známka

Náhled trasy na Google Maps

Délka: 1 085 km

Čas: cca 11,5 hod

Trasa: Praha - Brno - Mikulov - Vídeň - Graz - Maribor - Macelj - Zagreb - Split

2. Slovinsko bez dálnice

Předpokládaným kolonám na hlavní trase se lze (snad) vyhnout tak, že z rakouské dálnice A2 odbočíte na Ilz a pokračujete na Bad Gleichenberg a Bad Badkesburg. Tam přejedete do Slovinska, které pak opustíte v Ormoži. Přes Varaždin se pak jede dolů na Záhřeb jakoby z maďarské strany. Trasa je asi o hodinu delší, ale pravděpodobně na ní budou menší (možná žádné) kolony. Ani zde nemusíte platit slovinskou dálniční známku, ušetříte tedy 30 eur (805 Kč).

Celkové náklady na poplatky: 2 200 Kč

do nákladů se nepočítá česká dálniční známka

Náhled trasy na Google Maps

Délka: 1 100 km

Čas: cca 12 hodin

Trasa: Praha - Brno - Mikulov - Vídeň - Ilz - Bad Radkesburg - Ljutomer - Ormož - Varaždin - Zagreb - Split.

3. Jihočeská trasa přes Budějovice

Nejdražší, ale pravděpodobně také nejrychlejší jihočeská trasa vede přes České Budějovice, Linec, Graz a dále po trase číslo 1. Je o 50 km kratší, výhodou je rychlejší cestování přes ČR díky novým úsekům dálnice D3 a také rakouské rychlostní silnice S10.

Nevýhodou je však kromě dálničních poplatků v Rakousku také placený průjezd tunely Bosruck (5 eur, 135 Kč ) a Gleinalm (8,50 eur, 230 Kč ). Celkově si tak za cestu tam a zpět připlatíme dalších cca 730 korun.

První komplikace na vás tradičně čekají v okolí Benešova, kde silný provoz způsobuje komplikace i v místech, která jsou za normálních okolností lehce průjezdná. Problémem také bývají časté kolony na dálnici A9. Uspořit opět můžete alternativní objížďkou slovinské dálnice přes Ptuj (+35 minut, -805 Kč)

Celkové náklady na poplatky: 3 730 Kč

Do nákladů se nepočítá česká dálniční známka

Náhled trasy na Google Maps

Délka: 1 030 km

Čas: cca 11 hod

Trasa: Praha - České Budějovice - Linec - Graz - Maribor - Zagreb - Split (1 030 km, cca 11 hod.)

4. K moři přes Maďarsko

Tato trasa vede zcela mimo Rakousko. Její slovinská (pětikilometrová) část se dálnici vyhýbá. Je to sice nejlevnější varianta, ale čas strávený na cestách se prodlouží zhruba o dvě hodiny, zejména proto, že v Maďarsku vede mimo dálnici.

Ušetříte však díky levnější slovenské dálniční známce (měsíční 14 eur, 375 Kč) a slovinskou neplatíte vůbec (minus 805 Kč). Přes Bratislavu vjedeme do Maďarska, odbočíme na Csornou, najedeme na silnice 86 nebo 74, které nás dovedou přes Szombathely nebo Zalaegerszeg a Nagykaniszu do Chorvatska.

Do Záhřebu pak pokračujeme po dálnici A4. Chorvatské mýtné na této trase je v podstatě srovnatelné, celkem 225 kun (855 Kč) za jednu cestu.

Celkové náklady na poplatky: 1 245 Kč

Do nákladů se nepočítá česká dálniční známka

Náhled trasy v Google Maps

Délka: 1 100 km

Čas: cca 12 hod

Trasa: Praha - Brno - Bratislava - Csorna - Szombathély - Letenye - Zagreb - Split