Čeřínek v srdci Vysočiny: srdcová záležitost, která není pro každého

Žulový masív Čeřínku s nejvyšší kótou 761 m se klene 10 km západně od Jihlavy. V krajině Českomoravské vrchoviny vytváří souvisle zalesněný ostrov o rozloze zhruba 20 km², který převyšuje okolí o necelých 200 m.

V tomto nevelkém zeleném ostrůvku se ukrývá mnoho nevšedních přírodních zákoutí a výtvorů, několik útulných hospůdek a kousek od vrcholu i poctivá turistická chata, na Vysočině svým způsobem výjimečná.

Autem skoro až na vrchol

Přímo uprostřed pomyslného zeleného ostrova Čeřínku, který byl již v roce 1984 vyhlášený za přírodní park, se nachází nevelká a převážně výletní a chalupářská osada Horní Hutě.

Asfaltová cesta sem vede z východu od Jihlavy, hned dole na začátku osady u památné lípy je velké parkoviště, mapa a spousta poutačů na místní netušené bohaté nabídky služeb.

Až téměř na vrchol Čeřínku lze dojet autem a od posledních domů v Horních Hutích se dá opravdu „kamenem dohodit“ na nejvyšší kótu (761 m n. m.). Vede na ni sice červeně značená odbočka, ovšem nic k vidění tam kromě hromady kamení v lese není.

To podstatně zajímavější kameny naleznete na jiných místech a Čeřínek je jimi doslova pověstný. Vyklenuté tvrdé žulové podloží zde vymodelovaly erozní přírodní síly do mnoha pozoruhodně formovaných útvarů, které překvapí a nadchnou.

Kolem většiny z nich vede okružní Naučná stezka Čeřínek z Dolní Cerekve, na níž se lze od parkoviště z Hutí snadno napojit prostřednictvím žluté turistické značky.

Mrazové sruby pod Přední skálou

Přestože většina návštěvníků Čeřínku jsou cyklisté, po trase naučné stezky je lepší se pohybovat pěšky. Často úzký chodníček v lese a mlází mezi hladkými a kluzkými balvany není pro kolo ideální. Platí to pak zejména v okolí kóty Přední skála (720 m n. m.), kde najdete značenou vyhlídku zarůstající břízami, dřevěný altán a obrovské mraveniště.

Kamenné království Čeřínku

Za Přední skálou se v rychlém sledu objevují další zastávky naučné stezky, kterých je celkem 14. Texty zaměřené na geologii a geomorfologii jsou velmi odborné, naštěstí však krátké. Dozvíte se z nich, jak vznikají na žulách žlábkové škrapy (jev známý hlavně z vápenců), jak se tvoří typické mrazové sruby a kde spatřit dokonalé skalní mísy.

Posledně jmenované útvary patří k nejpůsobivějším a to i díky jistému magickému kouzlu, kterým je obdařily dávné pověsti o obětních účelech. Vědecká verze vniku žulových skalních mís předpokládá zejména chemické zvětrávání umocněné rozkladem organických látek napadaných do zahnívající vody.

Nejkrásnější skalní výtvor Čeřínku však na trase naučné stezky nenajdete. Jmenuje se Čertův hrádek a jeho poloha se kryje se stejnojmennou kótou (721 m n. m.) na protější straně údolí Dolnohuťského potoka, kam částečně směřuje sestup naučné stezky od skalních mís. Pokud nechcete podnikat dlouhé okliky po značkách, stačí udržet směr sestupu, přejít údolí a stejným směrem pokračovat kolem chat vzhůru. A za chvíli stojíte u impozantních žulových skal, připomínající rozestavěný Čertovský hrad.

Skalisko na Čertově hrádku Horizontální odlučnost žuly na Čertově hrádku

Miniaturní skalní město na okraji vzrostlého bukového lesa je tvořeno řadou dílčích podélně protažených skalisek lemovaných haldami kamení. Upoutá velmi výrazná lavicovitá vodorovná i kvádrová vertikální odlučnost. Na některé ze skal lze vystoupit a rozhlédnout se.

Po sjezdovce vzhůru k chatě

Kousek od Čertova hrádku (kam vede značená odbočka) prochází červeně značená magistrála napříč Českomoravskou vrchovinou, v tomto dílčím zeměpisném prostoru konkrétně spojující města Jihlavu a Pelhřimov. Na Čeřínek je to z Čertova hrádku rovných 4,5 km přes osadu Dolní Hutě, kde stojí několik starých usedlostí i novodobých chat.

Z Dolních Hutí začíná dvoukilometrový táhlý výstup s převýšením 150 m. Zvolit lze cestu po značce lesem anebo taky po sjezdovce, která patří k významným lyžařským terénům této části Vysočiny. Letos zažila po delší době opět slavnější sezonu. Sjezdovka bývá osvětlená i zasněžovaná. Výstup průsekem sjezdovky nabízí alespoň částečné výhledy do krajiny, která je plochá a na vyhlídky skrze souvislé lesy velmi skoupá.

Osada Dolní Hutě Turistická chata Čeřínek

Nejznámějším záchytným bodem na Čeřínku je turistická chata s tradicí delší než 100 let. Dnešní budova z roku 1988 je již čtvrtá v pořadí. Nepříliš vábná a trochu již omšelá socialistická stavba nabízí uvnitř překvapivě velmi příjemné posezení po celý rok včetně pracovních dnů.

Vyhlášená je domácí kuchyně bez chemie s poctivými porcemi a příjemnými cenami. Objevíte tu i taková jinde téměř nevídaná jídla jako vločková polévka, plíčka na smetaně nebo rajská omáčka. A pokud vám prý nebude chutnat, máte to zadarmo! Vtipný pan vedoucí však již brzy hodlá s provozem skončit a to navzdory tomu, že chata s kapacitou 65 lůžek nemá o hosty nouzi. Tím pádnější důvod na Čeřínek co nejdříve vyrazit!

Jistoty pozitivních zážitků

Další cesta od chaty je již krátká, neboť hned pod ní stojí v těsném sousedství domy osady Horní Hutě. Než překonáte cca 800 m od chaty k parkovišti na dolním konci, minete ještě dvě další občerstvovny – hospodu U Tatara a Krčmu Čeřínek, kde má domovská práva Klub Labužnických pohodářů. Vzhledem k počtu chalup opravdu nezvyklá koncentrace!

Skalní mísy pod Přední skálou

K dovršení kulturní výjimečnosti lokality zbývá poznamenat, že na zahradě chalupy baskytaristy Jurdy z kapely Divokej Bill se v létě koná každoročně ČeřínekFest – multižánrový festival pro celou rodinu. Letos již jubilejní 10. ročník. Kromě vystoupení hudebních skupin a malých divadel se nově připravují různá dovednostní zákoutí pro děti i dospělé. Se svérázným festivalem se pojí vznik přirovnání: „Čeřínek – The Singing hill“.

Čeřínek je tedy nejenom místem turistických výšlapů a sportovních cyklistických vyjížděk, ale pro mnohé též místem pravidelného setkávání kamarádů a jistot pozitivních zážitků. A to vše v jemném komorním duchu bez prvků turistického průmyslu, pro nějž tu neexistuje žádný vhodný magnet. Čeřínek je zkrátka srdeční záležitostí s osobitým geniem loci, k jehož pochopení se musí člověk propracovat či doslova „procestovat“.