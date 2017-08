Dokud je čas. Potápění u zříceného Azurového okna se stalo hitem

Ještě přes svým zřícením do moře bylo Azurové okno na Maltě jednou z největších turistických atrakcí světa. A jak to vypadá, kolaps této nádherné skalní stěny do moře na tom nic nezmění. Azurové okno je teď totiž obrovským lákadlem a nejžhavější středomořskou atrakcí pro potápěče.