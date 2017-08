Jak vyzrát na Adršpach. Fronty a přeplněná místa přenechte nezkušeným

Adršpašské skalní město praská ve švech pod náporem turistů a fronty se stojí na vstup do skal i na parkoviště. Jak z toho ven a současně si bizarní pískovcové skály dobře užít? Je to jednoduché, místo auta přijeďte vlakem. A podívejte se také do blízkého okolí, které je stejně krásné, ale panuje zde mnohem volnější atmosféra.